İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na ait mahkumları taşıyan cezaevi nakil aracı henüz bilinmeyen nedenle devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Edinilen bilgiye göre; aracın içinde 6 Jandarma personeli, 1 şoför ve 12 mahkum olduğu belirtildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 Jandarma personeli olmak üzere toplam 19 kişi yaralandı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

'HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR'

Kazaya ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumuna ait, içerisinde 6 jandarma personeli ile 12 hükümlü ve tutuklunun bulunduğu ring aracının Kuzey Marmara Otoyolu Hasdal mevkisinde kaza yaptığı haberini üzüntüyle öğrendim. Kazada yaralananların tedavileri Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmekte olup, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Yaralanan jandarma ve kurum personelimiz ile hükümlü ve tutuklulara geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

19 YARALI

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Valiliği, "Kazada 2 jandarma personeli olmak üzere toplam 19 kişi yaralanmıştır. Olayda yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, araçların güçlükle ilerlediği anlar havadan görüntülendi. Kaza yapan cezaevi nakil aracının olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.