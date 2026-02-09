Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kredi kartı limitlerine yönelik radikal kısıtlama kararı 15 Şubat’ta hayata geçmeye hazırlanırken, piyasalarda tansiyon yükseliyor. Özellikle turizm sezonu öncesi nakit akışının hayati önem taşıdığı Alanya gibi ticaret merkezlerinde, vatandaşın ve esnafın finansmana erişimi daha da zorlaşabilir. İç talebi dengelemek ve yasa dışı bahis kaçaklarını önlemek amacıyla atılan adımlar, bankacılık verilerindeki rekor batık oranlarıyla birleşince ekonomik belirsizliği körüklüyor.

KART LİMİTLERİNE BÜYÜK NEŞTER

BDDK’nın makroihtiyati tedbirleri kapsamında, limiti 400 bin TL’yi aşan kredi kartlarında sert bir budama dönemi başlıyor. 15 Şubat itibarıyla devreye girecek düzenlemeye göre; 400 bin ile 750 bin TL arasındaki kartlarda kullanılmayan limitin yüzde 50’si, 750 bin TL üzeri kartlarda ise kullanılmayan kısmın yüzde 80’i iptal edilecek. Kurum, sosyal etkileri hafifletmek adına sadece sağlık ve eğitim harcamalarını bu kısıtlamanın dışında tuttu. Bu hamlenin, yüksek limitlerle borç çeviren tüketicileri köşeye sıkıştırabileceği konuşuluyor.

BATIK KREDİDE KORKUTAN TABLO

Kart limitlerinin daraltılmasıyla vatandaşın mecburi istikameti ihtiyaç kredilerine dönerken, bu cephede de tablo hiç iç açıcı değil. BDDK’nın 30 Ocak tarihli verileri, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. İhtiyaç kredilerinde takibe düşen alacak oranı yüzde 5,53’e fırlayarak Ağustos 2017’den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Toplam ihtiyaç kredisi hacmi 2,2 trilyon TL’yi bulurken, ödenemediği için yasal takibe giren borç miktarı 123,9 milyar TL ile rekor kırdı.

NAKİT MUSLUKLARI KISILIYOR

Ekonomistlere göre, kredi kartı limitlerinin düşürülmesi vatandaşı yüksek faizli ihtiyaç kredilerine yönlendirecek. Ancak bankaların elindeki batık kredi dosyasının kabarması, kredi musluklarının daha sıkı tutulmasına neden olabilir. Yıllık büyüme hızı yüzde 50’yi aşan ihtiyaç kredilerinde risk iştahının azalması, borçla yaşayan hane halkı için büyük bir finansal kilitlenme riski taşıyor. Alanya’da turizm ve ticari faaliyetlerin yoğunlaşacağı dönem öncesinde yaşanan bu kredi sıkılaşması, piyasaları diken üstünde tutuyor.