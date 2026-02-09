Artan site aidatları ve ek bütçe ödemeleriyle ilgili şikâyetler artarken, tüketici temsilcilerinden şeffaflık ve denetim çağrısı geldi.

Antalya’da son dönemde hızla yükselen site aidatları ve ek bütçe ödemeleri apartman ve site sakinlerinin en çok konuştuğu konular arasına girdi. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili ve ASİYED Başkanı Avukat İbrahim Güllü, özellikle “ek bütçe” adı altında toplanan paraların kullanım yerinin çoğu zaman net biçimde açıklanmadığını söyledi.

Güllü’ye göre birçok sitede aidat artışları artık sadece enflasyon ya da maliyet gerekçesiyle değil, denetim eksikliği nedeniyle de sorgulanıyor. Site sakinleri ise aynı soruyu soruyor: Toplanan bu ek ödemeler tam olarak hangi kalemlere harcanıyor?

HARCAMALAR DİJİTAL SİSTEMDE GÖRÜLMELİ

Site ve apartman yönetimlerinde harcama kayıtlarının dijital ortamda tutulması gerektiğini vurgulayan Güllü, gelir–gider tablolarının tüm kat maliklerinin erişimine açık olması gerektiğini belirtti. Buna göre sadece yönetim kurulunun değil, isteyen her hak sahibinin detaylı harcama dökümünü görebilmesi gerekiyor.

Site yönetimi harcama şeffaflığı nasıl sağlanır sorusunun artık temel bir hak haline geldiğini belirten Güllü, bağımsız denetim mekanizmalarının da sürece dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

BANKA DIŞI TAHSİLAT UYARISI

Aidat ve ek bütçe tahsilatlarının banka üzerinden yapılmasının önemine dikkat çeken Güllü, elden toplanan paraların denetimini zorlaştırdığını söyledi. Banka kanalı dışında yürütülen işlemlerin hem site sakinleri hem de yöneticiler açısından risk oluşturduğunu dile getirdi.

Şeffaflık sağlamayan ve hesap vermeyen yönetimlerin görevden uzaklaştırılmasının mümkün olduğunu hatırlatan Güllü, suistimal şüphesi durumunda adli sürecin de devreye girebileceğini kaydetti. Gerekirse resen…

Bazı site sakinleri ise art arda gelen zam kararlarından sonra toplantılara katılımın arttığını söylüyor. Dün konuştuğum bir daire sahibi, “Asansör aynı, bahçe aynı ama aidat iki katı. Bir yerde bir şey var” dedi, sonra sustu.

Özellikle Antalya’da büyük sitelerde yaşayan vatandaşlar için yüksek site aidatı ve ek bütçe kesintileri artık kira kadar önemli bir gider kalemine dönüşmüş durumda. Bu da doğal olarak daha fazla belge, daha fazla açıklama beklentisini beraberinde getiriyor.