Silivri açıklarında gece saatlerinde iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre kaza, 2 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana geldi. Kocaeli’den Aliağa’ya seyreden ALSU isimli tanker ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye giden TUĞBERK İMAMOĞLU isimli kuru yük gemisi henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

ACİL DURUM SİNYALİ UYDUDAN ALINDI

Denizcilik Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi COSPAS-SARSAT üzerinden saat 03.26’da Marmara Denizi’ndeki trafik ayırım düzeni içerisinde bir EPIRB acil durum sinyali alındı. Yapılan incelemede sinyalin TUĞBERK İMAMOĞLU gemisine ait olduğu belirlendi. EPIRB cihazları, denizde ciddi bir acil durum yaşandığında geminin konumunun arama kurtarma birimlerine ulaştırılmasına yardımcı olan ve uydu sistemi üzerinden çalışan önemli güvenlik ekipmanları arasında bulunuyor.

ALSU tankerinin kaptanı ise saat 03.41’de Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine yaptığı bildirimde, saat 03.15 civarında kimliğini bilmediği bir gemiyle çarpıştığını aktardı. Yapılan değerlendirmede 2 bin 999 ton motor yağı taşıyan ALSU ile 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan TUĞBERK İMAMOĞLU’nun çarpıştığı belirlendi. İstanbul Valiliğinin ilk açıklamasında ALSU’da gözle görünür bir hasar bulunmadığı bildirildi.

10 PERSONELDEN HABER ALINAMIYOR

Kazanın ardından TUĞBERK İMAMOĞLU gemisine yapılan çağrılara yanıt alınamadı. Gemide görev yapan 10 personelin cep telefonlarına da ulaşılmaya çalışıldı ancak bağlantı kurulamadı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, mevcut bulgular doğrultusunda kuru yük gemisinin batmış olabileceğinin değerlendirildiğini açıkladı. Deniz yüzeyinde gemiye ait can kurtarma araçları ve serbest düşmeli can filikası bulundu ancak bu araçlarda personele rastlanmadı.

ARAMA HAVADAN VE DENİZDEN SÜRÜYOR

Resmi açıklamaya göre bölgedeki operasyona 14 deniz arama kurtarma unsuru, bir helikopter ve kazaya karışan ALSU tankeri fiilen katılıyor. İlk deniz unsurunun saat 04.10’da bölgeye hareket ettiği bildirildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda deniz yüzeyi ve çevredeki alanlar taranırken, kayıp personelin bulunmasına yönelik operasyon devam ediyor.

Denizde arama kurtarma operasyonlarında kazanın meydana geldiği nokta tek başına yeterli olmuyor. Deniz akıntısı, rüzgar, dalga durumu ve kazadan sonra geçen süre, kazazedelerin veya can kurtarma araçlarının sürüklenebileceği alanın hesaplanmasında dikkate alınıyor. Bu nedenle arama sahası, elde edilen yeni bulgular ve meteorolojik koşullara göre genişletilebiliyor veya farklı sektörlere ayrılarak hava ve deniz araçları arasında paylaştırılabiliyor.

MARMARA DENİZİ YOĞUN GEMİ TRAFİĞİNE SAHİP

Kazanın yaşandığı Marmara Denizi, Karadeniz’i İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinden Ege ve Akdeniz’e bağlayan uluslararası deniz ulaşım güzergahının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bölgede yük gemileri, tankerler, konteyner gemileri ve yolcu taşımacılığında kullanılan deniz araçları yoğun biçimde seyrediyor. Trafik ayırım düzenleri de karşılıklı ve kesişen gemi hareketlerinin belirli koridorlar içinde daha güvenli biçimde yürütülmesini amaçlıyor.

Kazaya karışan gemilerin yükleri de olayın çevresel ve ticari boyutunun yakından izlenmesini gerektiriyor. ALSU’nun motor yağı, TUĞBERK İMAMOĞLU’nun ise rulo sac taşıdığı açıklandı. Özellikle sıvı yük taşıyan gemilerin karıştığı kazalarda geminin gövdesi ve yük tanklarının durumu, olası deniz kirliliği riskinin belirlenmesi açısından ayrıca değerlendiriliyor. Yetkili kurumların ilk aşamadaki önceliğini ise kayıp personelin bulunmasına yönelik arama kurtarma çalışmaları oluşturuyor.

KAZANIN NEDENİ İNCELEMEYLE BELİRLENECEK

İki geminin hangi nedenle çarpıştığına ilişkin resmi makamlarca henüz kesin bir neden açıklanmadı. Deniz kazalarının ardından genel olarak gemilerin seyir kayıtları, haberleşme bilgileri, radar ve elektronik seyir verileri, gemi trafik kayıtları, hava ve deniz koşulları ile mürettebatın seyir uygulamaları birlikte inceleniyor. Bu teknik incelemeler, olayın oluş biçiminin ortaya çıkarılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi açısından önem taşıyor.

İstanbul Valiliği, Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve denizcilik birimlerinden gelecek yeni açıklamalar arama kurtarma operasyonunun seyri açısından belirleyici olacak. TUĞBERK İMAMOĞLU gemisindeki 10 personele ulaşılmasına yönelik çalışmalar sürerken, kazanın kesin nedeni ve geminin durumuna ilişkin ayrıntıların resmi incelemelerin ilerlemesiyle netleşmesi bekleniyor.