Alanya Belediyesi, kenti estetik bir görünüme kavuşturmak ve ağaçların sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla yürüttüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerin yeni durağı, Mahmutlar Mahallesi’nin ticari kalbi olarak bilinen Barbaros Caddesi oldu.

​4.5 KİLOMETRELİK HATTA YOĞUN MESAİ

​Yaklaşık 4.5 kilometre uzunluğundaki cadde üzerinde bulunan ağaçlar, bahar ayları öncesinde titizlikle budanıyor. Bölgedeki ticari hareketliliği ve yaya trafiğini aksatmamak adına ekipler çalışmalarını büyük bir süratle gerçekleştiriyor.

​Çalışmalar sırasında vatandaşların ve sürücülerin zarar görmemesi için güvenlik önlemleri alındı. Budama işlemleriyle hem ağaçların formunun korunması hem de cadde üzerindeki aydınlatma ve tabela görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, Barbaros Caddesi boyunca devam eden ağaç bakım ve form verme işlemlerinin kısa süre içerisinde tamamlanarak caddenin tamamen pırıl pırıl bir görünüme kavuşturulacağı belirtildi.