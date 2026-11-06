Altın ve gümüş fiyatlarının 2027 yılında nasıl bir seyir izleyeceği, yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Küresel finans kuruluşlarının yayımladığı tahminlerde değerli metaller için dikkat çekici seviyeler öne çıkarken, piyasalardaki belirsizlikler de önemini koruyor.

Dünya Bankası, UBS, Reuters analist anketi ve WisdomTree'nin değerlendirmelerinde ons altın için 5.400 dolara, ons gümüş için ise 70 doların üzerine uzanan fiyat beklentileri gündeme geldi.

Bununla birlikte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası, doların küresel piyasalardaki performansı, merkez bankalarının altın alımları ve sanayi sektörünün gümüş talebi, 2027 yılında fiyatların yönünü belirleyecek başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

2027 ALTIN VE GÜMÜŞ FİYAT TAHMİNLERİ AÇIKLANDI

Küresel finans kuruluşlarının 2027 yılı için ortaya koyduğu beklentiler, altın ve gümüş piyasalarında farklı senaryoların gündemde olduğunu gösteriyor.

Paylaşılan tahminlere göre Dünya Bankası, 2027 yılında ons altının yıllık ortalama fiyatını 4.250 dolar, ons gümüşün yıllık ortalamasını ise 62 dolar olarak öngörüyor.

Reuters tarafından gerçekleştirilen analist anketinde ise 2027 yılı için medyan beklenti altında 4.650 dolar, gümüşte 66,75 dolar seviyesinde bulunuyor.

İsviçre merkezli finans kuruluşu UBS, Eylül 2027 dönemi için ons altında 5.400 dolarlık zirve hedefiyle dikkat çekiyor.

WisdomTree'nin modellerinde ise 2027 yılının üçüncü çeyreği için ons altın 4.789 dolar, ons gümüş 70,55 dolar seviyesinde tahmin ediliyor.

State Street'in 12 aylık altın fiyat beklentisi ise 3.750 ile 4.500 dolar arasında değişiyor.

ALTINDA 5.400 DOLARLIK HEDEF DİKKAT ÇEKTİ

Altın piyasasına yönelik tahminler arasında en yüksek seviyelerden biri UBS tarafından gündeme getirildi.

Kuruluşun Eylül 2027 için belirlediği 5.400 dolarlık ons altın hedefi, değerli metalde yükseliş beklentilerinin devam ettiğini ortaya koyuyor.

Ancak diğer kuruluşların tahminleri daha temkinli bir görünüm sergiliyor.

Dünya Bankası'nın 4.250 dolarlık yıllık ortalama tahmini ile Reuters analist anketindeki 4.650 dolarlık medyan beklenti, altının 2027 yılında farklı ekonomik koşullara bağlı olarak geniş bir fiyat aralığında hareket edebileceğine işaret ediyor.

Uzman değerlendirmelerinde özellikle küresel faiz oranları, enflasyon beklentileri ve jeopolitik risklerin altın fiyatları üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor.

GÜMÜŞTE 70 DOLARIN ÜZERİ GÜNDEMDE

Altındaki yükseliş beklentilerine benzer şekilde gümüş piyasasında da dikkat çekici tahminler bulunuyor.

WisdomTree'nin 2027 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin 70,55 dolarlık ons gümüş tahmini, yatırımcıların ilgisini çeken seviyeler arasında yer alıyor.

Reuters analist anketinde gümüş için 66,75 dolar, Dünya Bankası'nın değerlendirmesinde ise 62 dolarlık yıllık ortalama beklenti öne çıkıyor.

Gümüşün hem yatırım aracı hem de sanayi üretiminde kullanılan önemli bir metal olması, fiyat hareketlerinin altından farklılaşmasına neden olabiliyor.

Özellikle güneş enerjisi, elektronik ve yenilenebilir enerji teknolojilerinde kullanılan gümüşe yönelik talep, piyasadaki fiyat beklentilerini etkileyen önemli faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.

GÜMÜŞ YATIRIMCILARINA ARZ FAZLASI UYARISI

Gümüş fiyatlarında yükseliş beklentileri dikkat çekerken, piyasada arz fazlası oluşabileceğine yönelik değerlendirmeler de gündemde.

Metals Focus tarafından ortaya konulan değerlendirmelere göre, 2027 yılında artan maden üretimi ve geri dönüşüm faaliyetleri gümüş arzını destekleyebilir.

Bunun yanı sıra sanayi üretiminde gümüş kullanımının azaltılması veya bazı alanlarda alternatif malzemelere yönelinmesi, talep artışını sınırlayabilir.

Bu gelişmelerin bir araya gelmesi halinde gümüş piyasasında arzın talebi aşması ihtimali bulunuyor.

Böyle bir senaryoda gümüş fiyatlarının yükseliş hızının yavaşlayabileceği, hatta piyasa koşullarına bağlı olarak aşağı yönlü baskının artabileceği değerlendiriliyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI FİYATLARI ETKİLEYEBİLİR

Altın fiyatlarının geleceğinde merkez bankalarının rezerv politikaları da önemli rol oynuyor.

Dünya Altın Konseyi verilerine ilişkin paylaşılan değerlendirmelerde, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde merkez bankalarının net altın alımlarının 321 tona ulaştığı belirtiliyor.

Aynı dönemde altın yatırım fonlarına 211 ton giriş gerçekleştiği, ekim ayında ise küresel altın ETF varlıklarının 19 ton arttığı ifade ediliyor.

Merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme amacıyla altına yönelmesi, değerli metale yönelik uzun vadeli talebi destekleyebilecek gelişmeler arasında bulunuyor.

Bununla birlikte yatırımcıların altın talebi, küresel ekonomik koşullara ve alternatif yatırım araçlarının getirilerine bağlı olarak değişebiliyor.

2027 YILINDA ALTIN VE GÜMÜŞÜ NELER ETKİLEYECEK?

2027 yılında değerli metallerin fiyatlarını etkileyebilecek gelişmelerin başında Fed'in faiz kararları geliyor.

ABD'de faiz oranlarının düşmesi ve reel getirilerin gerilemesi, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini artırabilir. Faizlerin yüksek seviyelerde kalması ise altın ve gümüş üzerinde baskı oluşturabilir.

Bir diğer önemli faktör dolar endeksi olacak. Doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi, dolar cinsinden fiyatlanan değerli metallere yönelik talebi destekleyebilir.

Gümüş açısından sanayi talebi de yakından takip edilecek. Güneş enerjisi ve elektronik sektörlerindeki gelişmeler, metalin tüketim miktarını doğrudan etkileyebilir.

Merkez bankalarının altın alımları ve küresel jeopolitik gelişmeler de yatırımcıların güvenli liman arayışında belirleyici olabilecek.

GRAM ALTIN FİYATLARI NASIL ETKİLENİR?

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatının yükselmesi, Türkiye'deki gram altın fiyatları açısından da önem taşıyor.

Ancak gram altının Türk lirası cinsinden fiyatı yalnızca ons altına bağlı değil. Dolar/TL kurundaki değişimler de fiyat üzerinde doğrudan etkili oluyor.

Bu nedenle ons altının 2027 yılında 5.400 dolara ulaşması halinde gram altının hangi seviyede olacağını hesaplamak için aynı dönemdeki döviz kurunun da bilinmesi gerekiyor.

Benzer şekilde gümüşün Türkiye'deki gram fiyatı da uluslararası ons gümüş fiyatı ve döviz kuruna göre şekilleniyor.

2027'DE ALTIN VE GÜMÜŞ YÜKSELECEK Mİ?

Küresel finans kuruluşlarının tahminleri, 2027 yılında altın ve gümüş piyasalarında önemli fiyat hareketlerinin yaşanabileceğine işaret ediyor.

Altında UBS'nin 5.400 dolarlık hedefi, gümüşte ise WisdomTree'nin 70,55 dolarlık tahmini dikkat çekiyor.

Ancak bu seviyeler kesinleşmiş fiyatlar değil, kurumların belirli ekonomik varsayımlara dayanarak oluşturduğu beklentiler olarak değerlendiriliyor.

Özellikle gümüşte arz fazlası ihtimali, altında ise faiz politikaları ve doların seyri, yükseliş beklentilerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinde etkili olacak.