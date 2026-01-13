Antalya genelinde etkisini artıran soğuk hava, sera üretimini olumsuz etkiledi. Bu durum, başta domates, biber ve salatalık olmak üzere birçok sebze ürününde fiyat artışını beraberinde getirdi. Antalya Toptancı Hali verilerine göre 13 Ocak 2026 itibarıyla fiyatlar dikkat çekici seviyelere ulaştı.

SOĞUK HAVA SERA ÜRETİMİNİ ZORLADI

Tarım kenti Antalya’da gece sıcaklıklarının düşmesi, sera verimini azaltırken; artan enerji, işçilik ve ulaşım maliyetleri de hal fiyatlarına doğrudan yansıdı. Özellikle biber çeşitlerinde yaşanan artışlar üretici ve esnafı zorladı.

Güncel verilere göre domatesin kilogram fiyatı 45 TL seviyesine çıkarken, kılçık sivri biberde fiyat 100 TL ile zirve yaptı.

13 OCAK 2026 ANTALYA HAL FİYATLARI

Domates: 45 TL

Kokteyl Domates: 60 TL

Sivri Biber: 28 TL

Kılçık Sivri Biber: 100 TL

Çarli Biber: 40 TL

Dolmalık Biber: 55 TL

Köy Biberi: 55 TL

Kapya Biber: 63 TL

Patlıcan: 60 TL

Kabak: 60 TL

Salatalık: 50 TL

Salatalık Silor: 70 TL

Kaliforniya Biber (Kırmızı): 80 TL

Kaliforniya Biber (Sarı): 110 TL

Yetkililer, fiyatların hava koşulları ve ürün kalitesine göre değişkenlik gösterdiğini belirtirken, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması durumunda piyasada kısmi bir gevşeme olabileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak: Antalya Toptancı Hali