Antalya Alanya'da kaçak ürün ticaretine yönelik önemli bir operasyona imza atıldı. 6 bin 250 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla piyasaya sürülmeden ele geçirildi.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP SONUÇ VERDİ

Operasyon, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandama Komutanlığı ekipleri tarafından yürütüldü. Kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, yurda kaçak yollarla getirilen güneş gözlüklerinin Alanya’da satışa sunulacağı bilgisine ulaşıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası şüpheli S.G.İ.’nin adresi ve aracında arama gerçekleştirildi. Aramalarda binlerce imitasyon güneş gözlüğü ele geçirildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, özellikle turizm bölgelerinde kaçak ve sahte ürün satışına karşı denetimlerin süreceğini vurguladı.

Kaynak: Antalya İl Jandarma Komutanlığı