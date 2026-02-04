Alanya’da da çarşı pazardan turizm sektörüne kadar her kesimin en önemli gündem maddesi olan hayat pahalılığı, Türkiye genelinde siyasi tercihleri derinden sarsmaya başladı. Ankara’dan gelen son veriler, seçmenin sabrının taştığını ve sandık talebinin daha önce görülmemiş seviyelere ulaştığını ortaya koydu. Ekonomik darboğazın gölgesinde yapılan araştırmalar, toplumun yarısından fazlasının çözüm adresi olarak "erken seçimi" işaret ettiğini gösteriyor.

TARİHİ REKOR: YÜZDE 50 BARAJI YIKILDI

ASAL Araştırma tarafından Ocak 2026’da 2 bin kişiyle gerçekleştirilen dev anket, siyasi kulislerde şok etkisi yarattı. Araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların yüzde 54,4’ü "Hemen erken genel seçim yapılmalı" görüşünü savundu. Seçime karşı çıkanların oranı yüzde 38’de kalırken, kararsızların oranı yüzde 7,6 olarak belirlendi. Ortaya çıkan bu tablo, sandık talebinin artık marjinal bir görüş olmaktan çıkıp, toplumun ana talebi haline geldiğini gözler önüne serdi.

UZMAN İSİMDEN KRİTİK 'ALARM' UYARISI

Rakamların dili, siyasetin gidişatı için tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor. SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, sahadaki durumu "eşi benzeri görülmemiş bir tablo" olarak nitelendirdi. 35 yıllık meslek hayatında böyle bir oranla karşılaşmadığını vurgulayan Bayrakçı, erken seçim isteyenlerin oranının kendi araştırmalarında yüzde 60’ı aştığını duyurdu.

Bayrakçı, özellikle asgari ücretli ve emekli vatandaşların yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekerek, "Vatandaşın cebindeki yangın ile açıklanan enflasyon verileri birbirini tutmuyor. Asgari ücreti yetersiz bulanların oranı yüzde 87’ye ulaştı. Bu durum seçmeni hırpalıyor ve sandığa zorluyor" değerlendirmesinde bulundu.

LİDERLER ARASINDA 'AHMAKLIK' POLEMİĞİ

Anketlerin yarattığı bu baskı ortamı, parti genel merkezlerinde de tansiyonu yükseltti. Erken seçim çağrılarına en sert tepki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldi. Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel’in çağrılarını hedef alarak, "Seçim zamanında yapılacak. Bu çağrılar beyhude ve siyasi ahmaklıktır" ifadeleriyle kapıları kapattı.

CHP Lideri Özgür Özel ise Bahçeli’nin bu sert çıkışını stratejik bir hamle olarak yorumladı. Sözleri üzerine alınmadığını belirten Özel, "Bahçeli ya geçmişteki gibi lastikleri ısıtıp erken seçim sinyali veriyor ya da Erdoğan’ın adaylığına karşı bir mesaj iletiyor" diyerek tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı. Alanya kamuoyu da şimdi, Ankara’daki bu restleşmenin ekonomiye ve sandığa nasıl yansıyacağını merakla bekliyor.