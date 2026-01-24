TORBACILAR SOKAKTAN ÇEKİLDİ

Emniyet birimlerinin “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik yoğun çalışmaları, Aralık ayında Antalya merkezli 17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla kritik bir aşamaya ulaştı. Operasyonda gözaltına alınan 519 şüpheliden 472’si tutuklandı. Bu sürecin ardından Yeşildere’de yasaklı madde faaliyetleri büyük ölçüde sona erdi.

MOBİL KARAKOL VE TEKNOLOJİ DESTEĞİ

Antalya Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda mahalle merkezine mobil karakol kuruldu. Artırılan personel sayısına ek olarak KGYS kameraları, yüz tanıma sistemleri ve dronlar sahada aktif olarak kullanılıyor. Devriye sayıları gündüz ve gece saatlerinde ciddi şekilde artırıldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ ZAİMOĞLU: “ORADAN ÇIKMAYACAĞIZ”

Antalya İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Zaimoğlu, yapılan çalışmaları şu sözlerle değerlendirdi:

“Birinci önceliğimiz bu zehir ağını kurutmak. Bataklığı kurutmak istiyoruz. Günde 80 gündüz, 60 gece personelle devriye atıyoruz. Zeytinköy’ün ortasına mobil karakol koyduk. Bekar polislerimiz burada yaşayacak. Orası bizim alanımız, oradan çıkmayacağız.”

CAMLARA ASILAN UYARI YAZILARI DİKKAT ÇEKTİ

Operasyonların ardından yasaklı maddeye erişemeyen bazı bağımlıların evleri rahatsız etmesini önlemek isteyen mahalle sakinleri, camlarına uyarı notları asmaya başladı. Yeşildere’de bir evin camına asılan “Bu evde yasaklı madde satışı yoktur. Rahatsız etmeyin” yazısı, mahalledeki değişimin sembollerinden biri oldu.

MUHTAR GENBEŞ: “YÜZLERCE AİLE VAR”

Yeşildere Mahalle Muhtarı Kemal Genbeş, mahallede yasaklı maddeyle ilgisi olmayan çok sayıda ailenin yaşadığını hatırlattı. Genbeş, “Mahallemizde yasaklı maddeyle ilgisi olmayan yüzlerce aile var. Son operasyonlar gerçekten bitirici oldu. Vatandaşımızın bu cesaretini kutluyorum. Mahalle rahatladı; bu bölgede sona gelindi” dedi.

VATANDAŞ DEĞİŞİMİ ANLATIYOR

Alınan önlemler sonrası oluşan huzur ortamı, mahalle sakinlerinin günlük yaşamına da yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda bir vatandaş, “Eskiden geceden sabaha kadar bağımlılar dolaşırdı. Şimdi mahallemizin hali ortada. Devletimizden, emniyet güçlerimizden Allah razı olsun” sözleriyle yaşanan değişimi anlattı.