Muratpaşa'nın Ermenek Mahallesi Şehit Ali Daniyar Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, karne almak için yola çıkan iki lise öğrencisinin motosikleti virajı alamayarak refüje çarptı.

Kazanın şiddetiyle iki genç yola savruldu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi bildirilip polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından her iki öğrenci hastaneye kaldırıldı. Hasan D. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oğuzhan Y.S.'nin ise durumunun ciddiyeti koruduğu bildirildi.