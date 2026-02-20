Süleyman Acar yönetimindeki hafif ticari araç, aynı istikamette giden Sadık Yılmaz idaresindeki midibüse arkadan çarptı. Ardından midibüs, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarpıp devrildi.

7 YARALI

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile Durmuş Ali Yeşilçimen ve midibüsteki yolculardan Ceren Demirli, Merve Değirmenci, Nesrin Göktaş, İrem Çakır ile Ercan Uysal yaralandı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Süleyman Acar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.