ALANYA’NIN en köklü firmalarından olan Metaş Group, düzenlediği iftar programıyla personellerini ve sektör paydaşlarını bir araya getirdi. Olive Garden’da gerçekleştirilen programa firma yetkilileri, çalışanlar ve çok sayıda esnaf katıldı. Edilen duaların ardından davetliler hep birlikte iftarlarını açtı.

Firma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, şirketin yalnızca alüminyum satışı yapan bir işletme olmadığı; yıllar içerisinde güven temelli ticari ilişkiler inşa ederek istikrarlı bir büyüme yakaladığı vurgulandı. 2012 yılında faaliyete geçen fabrikanın üretim gücünü artırdığı ve firmayı sektörde daha sağlam bir noktaya taşıdığı ifade edildi.

Metaş Grup’un kalite, sürdürülebilirlik ve ticari ahlak ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğü belirtilirken, gelenekselleşen iftar organizasyonlarının firma açısından özel bir anlam taşıdığı kaydedildi. Bu buluşmaların yalnızca bir yemek programı olmadığı; dayanışma, vefa ve uzun soluklu iş birliklerinin bir göstergesi olduğu dile getirildi.

Öte yandan firma yetkilileri, büyüme hedefleri doğrultusunda Seydişehir’de yeni bir fabrika yatırımı için çalışmaların başladığını açıkladı. Yatırımın üretim kapasitesini artırmasının yanı sıra bölge ekonomisine ve istihdama önemli katkılar sağlamasının hedeflendiği belirtildi. Metaş Grup’un güçlü üretim altyapısı ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla yatırımlarına devam edeceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca Ramazan ayının paylaşma ve bereket ayı olduğuna dikkat çekilerek, her yıl düzenlenen bu buluşmaların müşteri ve bayilerle olan bağları daha da güçlendirdiği belirtildi.

Program, katılımcılara teşekkür edilmesi ve Ramazan ayının sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisiyle sona erdi.