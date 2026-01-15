Şiddetli rüzgârın etkisiyle Muratpaşa’da bir binanın çatısındaki güneş enerjisi sistemi bağlantılarından ayrıldı, aşağı düşmeden son anda kenarda takılı kaldı.

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ ANTALYA’DA YAYGIN

Yılın büyük bölümünde güneşli havanın etkili olduğu Antalya’da, konutların önemli bir kısmında ısınma ve sıcak su ihtiyacı çatıya kurulan güneş enerjisi sistemleriyle karşılanıyor. Halk arasında “günısı” olarak bilinen bu sistemlerde, panellere yansıyan güneş ışınlarıyla ısınan su, çatıda bulunan kazanlarda depolanıyor.

VATANDAŞLAR İÇİN CİDDİ RİSK OLUŞTURUYOR

Her bir sistemde genellikle iki kazan bulunuyor. Soğuk su kazanında ortalama 300 litre, sıcak su kazanında ise yaklaşık 150 litre su yer alıyor. Gün boyu evlerde kullanılan bu sistemler, özellikle rüzgârlı ve fırtınalı havalarda yeterince sağlam sabitlenmediyse ciddi risk oluşturuyor. Çatıda yüzlerce kiloluk bir yükten söz ediliyor; aşağı düşmesi halinde sonuçları tahmin etmek zor değil.

ENKAZ KENARDA TAKILI KALDI

Önceki gün kentte etkili olan soğuk ve rüzgârlı havada, Muratpaşa’daki bir binanın çatısında bulunan güneş enerjisi sistemi bağlantı noktalarından koparak uçmak üzereyken çatı kenarında takılı kaldı. Aşağıya düşmemesi, olası bir can ve mal kaybının önüne geçti. Tehlikeyi fark eden daire sahibinin ihbarı üzerine, ertesi gün sistem tamamen söküldü.