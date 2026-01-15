Antalya’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte üst solunum yolu hastalıkları kent genelinde ciddi şekilde arttı. Özellikle grip, boğaz ağrısı, öksürük ve ateş şikâyetleriyle hastanelere başvuranların sayısı son haftalarda belirgin biçimde yükseldi.

SERVİSLERDE YOĞUNLUK ARTIYOR

Sağlık çevrelerinden edinilen bilgilere göre, acil servislere yapılan başvurular önceki haftalara kıyasla yüzde 40’ın üzerinde artış gösterdi. En fazla başvurunun çocuklardan gelmesi ise aileleri endişelendiriyor. Birçok veli, aynı evde birkaç kişinin birden hastalandığını söylüyor.

Özellikle akşam saatlerinde acil servislerde uzun bekleme süreleri yaşanıyor. Halsizlik, yüksek ateş ve solunum sıkıntısı şikâyetiyle gelen hastalar yoğunluğu daha da artırıyor.

KAPANAN ACİL SERVİS YOĞUNLUĞU TIRMANDIRDI

Antalya’da Atatürk Devlet Hastanesi acil servisinin kapalı olması, yükü diğer hastanelere taşıdı. Bu nedenle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kepez Devlet Hastanesi acil servislerinde zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

Sağlık çalışanları, artan hasta sayısına rağmen hizmetlerin aksamaması için yoğun mesai harcıyor.

SAĞLIK UZMANLARINDAN AİLELERE UYARI

Yetkililer, salgının özellikle okullarda hızla yayıldığını vurguluyor. Hastalığın önce çocuklara, ardından ev içi temasla aile bireylerine bulaştığına dikkat çekiliyor.

Ateşi olan, öksürük ve halsizlik yaşayan çocukların okula gönderilmemesi istenirken, ailelere “birkaç gün evde dinlenme” çağrısı yapılıyor. Okul yönetimleri de velileri bu konuda uyarıyor.

Vatandaşlar ise salgının günlük hayatı zorladığını belirterek, “Evde sağlam kimse kalmadı, herkes yatak döşek” sözleriyle durumu özetliyor.