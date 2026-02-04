ALANYA’DA İSTİŞARE VE ORTAK AKIL VURGUSU

​ Çavuşoğlu’nun Alanya mesaisi, ALTSO salonunda düzenlenen geniş katılımlı toplantıyla başladı. Mahalle muhtarları ve kurum müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda, kırsaldan merkeze kadar Alanya’nın tüm sorunları masaya yatırıldı. Çavuşoğlu, tespit edilen aksaklıkların giderilmesi noktasında kurum müdürlerine bizzat talimat vererek sürecin takipçisi olacağını belirtti.

​ Programın devamında Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şerani Tavlı ile Alanya Balıkçı Barınağı’nda incelemelerde bulunan Çavuşoğlu, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek talepleri not aldı.

​ GAZİPAŞA’DA DUR DURAK BİLMEYEN TEMASLAR

​ Alanya’nın ardından Gazipaşa’ya geçen Mevlüt Çavuşoğlu, burada da benzer bir "ortak akıl" toplantısı gerçekleştirdi. Kaymakam Selami Korkutata ve teşkilat mensuplarıyla birlikte muhtarların sorunlarını dinleyen Çavuşoğlu, ilçenin kalkınması için yürütülen projeleri değerlendirdi. Gazipaşa programı kapsamında: Yeni atanan Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Fazıl Balcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Çavuşoğlu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelinerek samimi sohbetler gerçekleştirdi.

​ VEFA VE TAZİYE ZİYARETLERİNİ İHMAL ETMEDİ

​ Siyasi temaslarının yanı sıra insani diyaloglara da önem veren Çavuşoğlu, bölgedeki taziye ziyaretleriyle vatandaşların acısını paylaştı. Gazipaşa’da Sadettin Karateke’nin babası için taziye ziyaretinde bulunan Çavuşoğlu, programını Manavgat’ta vefat eden Ahmet Özdemir ve Dündar Öz’ün ailelerine gerçekleştirdiği taziye ziyaretleriyle sürdürdü.