BU dev organizasyona ise son dönemde adından sıkça söz ettiren Holly Stone Alanya ev sahipliği yapacak. Birbirinden özel etkinliklerle müzikseverlerin buluşma noktası haline gelen mekân, Sagopa Kajmer konseriyle Alanya gece hayatına bir kez daha damga vurmayı hedefliyor. Rap müzik tutkunlarının büyük ilgi göstermesi beklenen konser, şimdiden Alanya'nın en çok konuşulan etkinlikleri arasına girdi. 7 Şubat Cumartesi gecesi Holly Stone Alanya sahnesinde yaşanacak bu özel performans, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Kaynak: Haber Merkezi