Kamu bankasından gelen hamle sonrası özel bankalar da faiz indirimi yaptı. Konut kredisi kullanacaklar için taksitler yeniden hesaplandı.

KREDİ PİYASASINDA TAŞLAR YERİNDEN OYNADI

Konut almak isteyenler için kredi cephesinde uzun süredir beklenen hareketlilik başladı. Bir kamu bankasının konut kredisi faizini %2,49 seviyesine çekmesiyle birlikte, özel bankalar da faiz oranlarında güncellemeye gitti. Yılbaşında %2,64 seviyelerinde seyreden en düşük oranlar, şubat ayı itibarıyla aşağı yönlü revize edildi. Ev fiyatlarının özellikle Antalya ve Alanya gibi bölgelerde hâlâ yüksek seyrettiği düşünüldüğünde, faizlerdeki bu sınırlı düşüş bile krediyle ev almayı düşünenler için önemli bir fark yaratıyor.

BİRİNCİ VE İKİNCİ EL AYRIMI KALDIRILDI

BDDK tarafından yapılan son düzenlemeyle, konut kredilerinde uzun süredir uygulanan birinci el – ikinci el konut ayrımı kaldırıldı. Ayrıca 2010 sonrası inşa edilen ve en az C enerji sınıfına sahip konutlar da avantajlı kredi oranı kapsamına alındı. A ve B enerji sınıfındaki konutlar ise en yüksek kredi oranının uygulandığı grup oldu.

5 milyon TL’ye kadar olan konutlarda

A ve B sınıfı için: %90

C sınıfı için: %80

Diğer konutlar için: %70 oranında kredi kullanılabilecek

FAİZLER DÜŞTÜ, TAKSİTLER NE KADAR AZALDI?

Geçtiğimiz yıl sonunda kamu bankasında faizlerin %2,49 seviyesine çekilmesiyle, 1 milyon TL konut kredisi kullanan bir vatandaşın 120 ay vadede aylık taksiti yaklaşık 26 bin 273 TL seviyesine kadar geriledi. Özel bankalarda ise tablo şöyle şekillendi:

En düşük oran: %2,55

Diğer bir özel banka: %2,60

Genel piyasa: %2,80’in altı

Bu oranlar özellikle kirada oturan ve “kira mı taksit mi” hesabı yapan vatandaşların yeniden kredi hesaplarına yönelmesine neden oluyor.

FAİZLER DAHA DA DÜŞER Mİ?

Konut piyasasındaki son gelişmeleri değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, faizlerde sert düşüşler beklenmemesi gerektiğini belirtti. Özelmacıklı, bankaların mevduat faizlerindeki yüksek seyir nedeniyle temkinli davrandığını ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı: “Önümüzdeki 3 ay içerisinde özel bankalarda %2,40’lı oranları görmek mümkün. Ancak kısa vadede hızlı bir düşüş beklemiyoruz.” Birinci ve ikinci el ayrımının kaldırılmasıyla birlikte bankalara olan kredi talebinin artabileceği, bunun da rekabeti hızlandırabileceği ifade ediliyor.

GÜNLÜK HAYATA YANSIYAN TARAFI

Antalya ve Alanya’da ortalama bir dairenin fiyatı 3-5 milyon TL bandında. Bu da kredi kullanan bir aile için her 0,10 puanlık faiz düşüşünün aylık bütçede ciddi bir rahatlama anlamına gelmesi demek. Elektrik, su, gıda ve kira giderlerinin arttığı bir dönemde, kredi taksidindeki birkaç bin liralık fark bile kararları etkiliyor. Biraz durup düşününce… Herkesin cebindeki hesap aslında aynı.