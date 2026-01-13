Antalya Şehir Hastanesi yerleşkesindeki 1260 metrekarelik kantin ve kafeterya alanı, 3 yıllığına kiraya verilmek üzere 69 milyon TL muhammen bedelle ihaleye çıktı.

İHALE RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Antalya Şehir Hastanesi bünyesinde bulunan kantin ve kafeterya alanlarını kiraya vermek için ihaleye çıkıyor. Resmi Gazete’nin 13 Ocak 2026 tarihli sayısında yayımlanan ilana göre, Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi’nde yer alan hastane yerleşkesindeki toplam 1260,61 metrekarelik alan, kantin ve kafeterya hizmetleri amacıyla 3 yıllığına kiralanacak.

MUHAMMEN BEDEL 69 MİLYON TL

Beş ayrı bölümden oluşan kantin ve kafeterya alanları için belirlenen muhammen bedel 69 milyon 67 bin 191 TL olarak açıklandı. İhaleye katılmak isteyen firmalar için geçici teminat tutarı ise 6 milyon 906 bin 719 TL olarak belirlendi.

İHALE TARİHİ VE SAATİ BELLİ OLDU

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesi kapsamında kapalı teklif usulüyle yapılacak ihale için son başvuru tarihi 26 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 14.30 olarak duyuruldu.

Teklifler, belirtilen saate kadar Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Mali Hizmetler Birimi İhale Bürosu’na kapalı zarfla teslim edilecek. Aynı gün ve saatte, Muratpaşa Ek Kampüs İhale Salonu’nda zarflar açılacak.

DAHA ÖNCE DE YÜKSEK BEDELLİ İHALELER YAPILMIŞTI

Antalya Şehir Hastanesi’nde daha önce de 66 milyon TL ve 88 milyon TL bedelli kantin ve ticari alan kiralama ihaleleri gerçekleştirilmişti. Yeni ihale, hastane içi ticari alanların yüksek ekonomik değerini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: Resmi Gazete / Antalya İl Sağlık Müdürlüğü