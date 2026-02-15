Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Alanya Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyondaki 5 kilometrelik halk koşusunda 450 sporcu, 2 kilometrelik Genç Adımlar kategorisinde 80 sporcu, 800 metrelik Minik Adımlar kategorisinde 80 sporcu ve 800 metrelik 60 yaş üstü Tazelenme kategorisinde ise 80 sporcu mücadele etti.

TARİHİ BİR İLK: KIZILKULE’NİN 800. YILINA ÖZEL YARIŞ

Bu yılki organizasyonu farklı kılan en önemli detay ise Alanya’nın simgesi Kızılkule’nin yapılışının 800. yılı onuruna düzenlenen özel parkur oldu. Selçuklu mirası Kızılkule önünde gerçekleştirilen 800 metre Minik Adımlar ve 800 metre 60 yaş üstü Tazelenme kategorileri, izleyenlerden büyük ilgi gördü. Yarışlar, katılımcılar ve vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı.

5 KİLOMETREDE ZİRVE GÜLTİGİN ER’İN

5 kilometre yarışında bitiş noktasına ilk gelen isim 14 dakika 14 saniye ile Gültigin Er oldu. Bitiş noktasına ikinci gelen isim 14 dakika 22 saniyeyle Enes Kızılcık ve üçüncü gelen isim 14 dakika 32 saniye ile Burak Çağdaş oldu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Dereceye giren sporculara ödüllerini Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediyesi Başkan Danışmanları Abdurrahman Açıkalın, Nazmi Zavlak ve Faruk Konukçu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Genel Sekreteri Hüseyin Er, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri İrem Yunusoğlu, Ayhan Baysal ve Engin Alataş ile ADD Alanya Şube Başkanı Gökhan Sipahioğlu ve derneğin Kurucu Üyesi Halime Şenli takdim etti. Ödül töreni, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Alanya Belediyesi/BÜLTEN