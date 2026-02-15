Dim Barajı’nda su seviyesi 167,54 metreye ulaştı. Tosmur ve Kestel’de bodrum ve zemin katlar için tedbir uyarısı yapıldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Alanya’da etkili olan yoğun yağışların ardından Dim Barajı ve Dim Çayı’nda saha incelemesi yaptı. Vali Şahin’e, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ekinci, DSİ 13. Bölge Müdürü Özhan Erdanışman ve AFAD İl Müdürü Necmi Erçin eşlik etti.

“CAN KAYBI VE YARALANMA YOK”

Yapılan açıklamada, Alanya başta olmak üzere 112 Acil Çağrı Merkezi ve yerel yönetimlerin çözüm masalarına toplam 33 ihbar ulaştığı belirtildi. Ekiplerin sahada hızlı şekilde müdahale ettiği, şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

Yetkililer, özellikle sel ve su baskını riskine karşı vatandaşların resmi duyuruları yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı.

DİM BARAJI’NDA KRİTİK SEVİYE

DSİ tarafından paylaşılan güncel verilere göre, 13 Şubat 2026 saat 16.30 itibarıyla Dim Çayı Barajı’nda su seviyesi 167,54 metreye ulaştı. Barajda kalan boş hacmin ise 11,5 milyon metreküp (11,5 hm³) olduğu açıklandı.

Dolu savağın devreye gireceği maksimum kotun 170 metre olduğu hatırlatılırken, doluluk oranının yüksek seviyeye çıkması nedeniyle kontrollü su salımı yapıldığı bildirildi. Bu adımın, olası taşkın riskini azaltmak ve aşağı havzada güvenliği sağlamak amacıyla atıldığı kaydedildi.

DİM ÇAYI ÇEVRESİNDE GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Kriz Masası kararı doğrultusunda, Dim Barajı çıkışından başlayarak aşağı yönlü piknik tesislerinin sonuna kadar olan bölge geçici olarak giriş-çıkışlara kapatıldı.

Şiddetli yağışların devam ettiği ilçede özellikle Tosmur ve Kestel mahallelerinde ikamet eden vatandaşlara uyarı yapıldı. Olası sel ve su baskınlarına karşı tedbir amacıyla bodrum ve zemin katlarda yaşayanların, ikinci bir duyuruya kadar bu katlarda bulunmamaları ve güvenli alanlara geçmeleri istendi.

Alanya Belediyesi, Emniyet ve Jandarma ekiplerinin anons ve saha bilgilendirmeleri yaptığı belirtilirken, barınma ihtiyacı olan vatandaşların Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinasyonuyla kamu misafirhaneleri ve otellere yerleştirilmeye başlandığı bildirildi.

Dim Çayı çevresinde yaşayan vatandaşlar için özellikle gece saatlerinde su seviyesindeki değişimlerin yakından takip edildiği ve tüm kamu kurumlarının teyakkuz halinde olduğu aktarıldı.