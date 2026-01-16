Antalya–Alanya otoyolu inşaatında çalışan bir işçi, menfez bölümünde yaşanan iş kazasında yaşamını yitirdi. Olay, bölgede çalışan emekçilerin güvenliğini yeniden gündeme getirdi.

KAZA MENFEZ BÖLÜMÜNDE YAŞANDI

Kaza, Manavgat Aşağıışıklar Mahallesi sınırlarında yapımı süren Antalya–Alanya otoyolu inşaatında meydana geldi. Dün saat 11.30 sıralarında menfez çalışması sırasında, çelik inşaat kalıbı henüz bilinmeyen bir nedenle yerinden çıktı. Ağır metal parça, bölgede çalışan Aydın Açıkel’in üzerine düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA…

İş arkadaşlarının panik içinde yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi şantiyede yapılan Açıkel, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürülen işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.