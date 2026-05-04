ÖZCAN, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 60 milyar TL’lik Turizm Destek Paketi’nin, sektörün finansal rekabet gücünü artıracak önemli bir adım olduğunu ifade ederek, “Turizm sektörünün sürdürülebilirliği ve uluslararası rekabet gücü açısından açıklanan destekleri sektörümüz adına olumlu ve gelecek açısından umut verici buluyoruz” dedi. Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünü teşvik eden uygulamanın süresinin 31 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatılmasının da sektör açısından önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Özcan, turizm sektörünün son dönemde birçok ekonomik zorlukla mücadele ettiğini ve bu tür desteklerin sektöre önemli katkı sağlayacağını söyledi. 1 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile konaklama vergisi oranının yüzde 2’den yüzde 1’e düşürülmesinin turizm camiasında memnuniyetle karşılandığını belirten Özcan, düzenlemenin sektör üzerindeki mali yükün azaltılması adına önemli bir adım olduğunu vurguladı. Özcan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Turizm sektörü uzun süredir artan maliyetler, küresel rekabet koşulları ve ekonomik baskılarla mücadele etmektedir. Konaklama vergisinin yüzde 1 seviyesine düşürülmesi sektörümüz açısından olumlu ve destekleyici bir gelişmedir. Turizm sektörüne yönelik açıklanan teşvikler ve vergi düzenlemeleri, sektör temsilcileri tarafından değerli bulunmaktadır.” Turizm sektörünün hizmet ihracatı yapan stratejik bir alan olduğuna dikkat çeken Özcan, aynı yaklaşımın KDV düzenlemelerinde de sürdürülmesini beklediklerini belirterek, “Konaklama vergisinde atılan bu olumlu adımın ardından sektörümüz, KDV indirimi konusunda da destek beklemektedir. Turizmcinin taleplerinin karşılık buluyor olması sektörümüzün geleceği adına umut vericidir” dedi. Özcan ayrıca, turizm sektörüne yönelik destek ve teşvikler dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür etti. Özcan, “ALTİD olarak, Türkiye turizmini güçlendirecek ve sektörü ileriye taşıyacak her türlü adımın destekçisi olmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda otelcilerimizin taleplerinin ilgili kurumlar nezdinde duyulması ve hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” İfadelerini kullandı.

Kaynak: ALTİD/Bülten