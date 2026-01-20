TURİZM potansiyeli her geçen yıl artan Alanya’da hava ulaşımına olan talep de hızla yükselirken, bu artıştan en fazla etkilenen noktalardan biri Alanya-Gazipaşa Havalimanı oldu. İç ve dış hatlarda yolcu sayısındaki sürekli yükseliş, yeni destinasyonların eklenmesi ve özellikle yaz sezonunda yaşanan yoğunluk, havalimanında mevcut kapasitenin zorlanmasına neden oldu. Yoğun günlerde terminal binasında yaşanan kalabalık, yolcu akışında aksamalar ve otoparklarda oluşan doluluk, hem yolcular hem de havalimanı işletmesi açısından çözüm gerektiren bir tablo ortaya çıkardı.

DÜĞMEYE BASILDI, ÇALIŞMALAR RESMEN BAŞLADI

Artan talebe daha sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde cevap verebilmek amacıyla Alanya-Gazipaşa Havalimanı’nda kapasite artırımı ve altyapı iyileştirmelerini içeren çalışmalar resmen başladı. Yer tesliminin yapılmasıyla birlikte proje hayata geçirilirken, terminal binası ve çevresinde önemli düzenlemelerin yapılması planlanıyor.

‘GZP’DE ÖNEMLİ DÜZENLEMELER YAPILACAK’

Alanya-Gazipaşa Havalimanı’nda yapılan çalışmalar ile ilgili Yeni Alanya’ya özel açıklamalarda bulunan TAV Gazipaşa-Alanya Havalimanı Direktörü Ali Özgür Pehlivan, yolcu akışını rahatlatmaya yönelik önemli düzenlemeler hayata geçirileceğini belirterek, “Şu anda yer teslimi gerçekleştirildi. Firma, gerekli planlama çalışmalarını sürdürürken inşaat yapılacak alanlarda separasyon işlemlerini yürütüyor. Yolcu akışına yönelik iyileştirmeler kapsamında terminal binasında çeşitli düzenlemeler yapılacak. Bu doğrultuda terminal alanı yaklaşık 2 bin ila 2 bin 500 metrekare büyütülecek. Terminal içerisindeki yolcu sirkülasyonunu rahatlatacak çalışmaların yanı sıra otopark alanında da bazı düzenlemelere gidilecek. Ayrıca projeye bir VIP terminal de eklenecek” dedi.