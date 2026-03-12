Alanya Kaymakamlığı tarafından organize edilen etkinlik, 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 10.00’da Kızılkule’de yapılacak. Programa protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile öğretmenler ve öğrenciler katılacak. Etkinliğe katılacak kurum temsilcilerinin saat 09.45’te alanda hazır bulunmaları planlanırken, öğrenciler ise saat 09.30’da Kızılkule’de yerlerini alacak. Program kapsamında Feyzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi, Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi ve Alanya Lisesi’nden 75’er öğrenci ile Alanya Güzel Sanatlar Lisesi’nden 20 öğrenci bayrak ve flamalarıyla etkinliğe katılacak. Etkinliğin sunuculuğunu Alanya Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Ezgi Birsen üstlenecek. Öğrencilerin alandaki yerleşim ve düzeninden ise Feyzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi Beden Eğitimi öğretmenleri Çiğdem Dündar Saadet ve Selami Kepenek sorumlu olacak. Kızılkule’nin 800’üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek programda, saat 09.45’te katılımcıların toplanmasının ardından saat 10.00’da hep birlikte İstiklal Marşı okunacak.

PROGRAM AKM’DE DEVAM EDECEK

Alanya’da, İstiklal Marşı’nın kabulünün 105’inci yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında 12 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek ana program, saat 10.30’da Alanya Kültür Merkezi A Salonu’nda başlayacak. Program, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Arıkan Yılmaz Dim Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanacak. Etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği “Korkma! Gençliğin Ruhu Burada” temasıyla gerçekleştirilecek. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak. İstiklal Marşı, Arıkan Yılmaz Dim Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve Müzik Öğretmeni Muzaffer Alatalı yönetiminde seslendirilecek. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı ise okul müdürü Mustafa Aksoy yapacak. Etkinlik kapsamında ayrıca “Korkma! Gençliğin Ruhu Burada” temasıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecek. Programda, öğrenciler tarafından hazırlanan aynı temalı gösteriler de sahnelenecek. (Haber MERKEZİ)

