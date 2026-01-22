ARTAN yolcu sayısıyla birlikte mevcut kapasitesi zorlanan Alanya-Gazipaşa Havalimanı’nda genişleme ve iyileştirme çalışmaları resmen başladı. Proje kapsamında terminal binası yaklaşık 2 bin ila 2 bin 500 metrekare büyütülecek. Terminal içerisindeki yolcu sirkülasyonunu rahatlatacak düzenlemelerin yanı sıra otopark alanında da kapasite artırımı ve düzenleme çalışmaları yapılacak. Projeye ayrıca bir VIP terminal de eklenecek. Alanya turizm sektörü temsilcileri, artan yolcu trafiğiyle birlikte kapasitesi yetersiz kalan Alanya-Gazipaşa Havalimanı’nda başlatılan genişleme çalışmalarını konforu ve destinasyon vizyonunu güçlendiren stratejik bir adım olarak değerlendirdi.

‘GENİŞLEME, KONFORU VE VİZYONU GÜÇLENDİREN STRATEJİK BİR ADIM’

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, başlatılan çalışmaları olumlu bulduklarını belirterek, “Başlatılacak olan çalışmalar, havalimanının işleyişi ve yolcu deneyimi açısından önemli kazanımlar sağlayacaktır. Yapılan düzenlemelerde özellikle terminal binası içerisindeki iyileştirmeler dikkat çekiyor. İç ve dış hatlar giden yolcu salonlarının iki katına çıkarılmasıyla birlikte terminal içindeki yoğunluğun azaltılması ve yolcu memnuniyetinin artırılması hedefleniyor. Duty free ve kafe alanlarının genişletilerek daha ferah ve kullanışlı hale getirilmesi, asma tavan ve görsel düzenlemelerle yolcu sirkülasyonunun rahatlatılması, havalimanı deneyimini doğrudan olumlu yönde etkileyen önemli adımlar arasında yer alıyor. Ayrıca otopark kapasitesinin artırılmasıyla havalimanı önündeki günlük kullanım yoğunluğunun azaltılması ve ulaşımın daha düzenli bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor. Bu çalışmalar içerisinde en önemli ve stratejik gelişme ise Gazipaşa–Alanya Havalimanı’na bir VIP salonunun eklenmesidir. VIP salonu, yalnızca yeni bir alan kazanımı değil; hizmet anlayışını dönüştüren, havalimanının vizyonunu yukarı taşıyan ve Gazipaşa–Alanya Havalimanı’nı üst segmentte farklı bir noktaya konumlandıran önemli bir yatırımdır. Alanya, geçmiş yıllarda Gazipaşa–Alanya Havalimanı üzerinden yaklaşık 1 milyon 400 bin yolcu sayısına ulaşmıştır. Mevcut durumda havalimanımız yaklaşık 2 milyon yolcu kapasiteli olmasına rağmen, bu rakama henüz erişilmemiştir. Bu tablo, bugün yapılan çalışmaların pist ya da temel kapasite artırımı değil; mevcut kapasitenin daha konforlu, daha düzenli ve daha verimli kullanılmasına yönelik olduğunu açıkça göstermektedir” dedi.

‘KONFORLU HAVALİMANI, GÜÇLÜ DESTİNASYON’

Yapılan yatırımların destinasyon algısını güçlendirdiğini belirten Özcan, “Mevcut ihtiyaçlar ve kısa-orta vadeli hedefler açısından bu çalışmaların yerinde ve yeterli olduğunu söyleyebilirim. Terminal ve otopark alanlarının büyütülmesi, yolcu akışını rahatlatan, bekleme sürelerini daha konforlu hâle getiren ve destinasyon algısını güçlendiren yatırımlardır. Yolcunun kendini iyi hissettiği bir havalimanı, doğrudan destinasyonun tercih edilirliğini artırır. Bu nedenle yolcu konforunu önceleyen, hizmet kalitesini yükselten ve havalimanının vizyonunu ileriye taşıyan bu çalışmaları destekliyoruz” dedi.

‘VIP HİZMETLER ÜST SEGMENT TURİZME YENİ FIRSATLAR SUNACAK’

VIP salonunun projedeki en stratejik adım olduğunu vurgulayan Özcan, “VIP salonu ve hizmet kalitesindeki yükseliş, üst segment turizm ve özel ilgi turizmi açısından da yeni fırsatlar yaratacaktır. Nitelikli hizmet altyapısı sayesinde potansiyeli yüksek pazarlar arasında yer alacaktır. ALTİD olarak eş zamanlı yürüttüğümüz Turizm Master Planı kapsamında; spor turizmi, agro turizm ve kültür turizmi başta olmak üzere turizmin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Bu bütüncül yaklaşım sayesinde Gazipaşa–Alanya Havalimanı’nın cazibesi artacak, Bölgede yıl geneline yayılan bir turizm destinasyonu olma hedefi güçlenecektir” dedi.

‘VIP SALON, GZP’Yİ ÜST SEGMENTTE FARKLI BİR NOKTAYA TAŞIYACAK’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Alper Gencelli ise sahada yaptığı incelemeler sonrası değerlendirmelerde bulundu. Gencelli, üç gün önce başlatılan çalışmaların havalimanı işleyişi ve yolcu deneyimi açısından büyük kazanımlar sağlayacağını söyledi. Terminal binası içerisindeki düzenlemelerin yolcu konforunu doğrudan etkileyeceğini belirten Gencelli, “Gazipaşa–Alanya Havalimanı’nda yerinde yaptığım incelemeler ve yetkililerle gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda, üç gün önce başlatılan çalışmaların havalimanının işleyişi ve yolcu deneyimi açısından önemli kazanımlar sağlayacağını net bir şekilde ifade edebilirim. Yapılan düzenlemelerle birlikte özellikle terminal binası içerisindeki değişimler ön plana çıkmaktadır. İç hatlar ve dış hatlar giden yolcu salonunun iki katına çıkarılması, duty free ve kafe alanlarının arttırılarak daha ferah ve kullanışlı hale getirilmesi, asma tavan ve görsel düzenlemelerle yolcu sirkülasyonunun rahatlatılması yolcu konforu açısından son derece kıymetlidir. Bunun yanında havalimanı otopark kapasitesinin artırılması, havalimanı önündeki günlük kullanımı daha düzenli ve rahat bir hale getirecektir. Ancak bu çalışmalar içerisinde en önemli ve en büyük gelişme, Gazipaşa–Alanya Havalimanı’na VIP salonunun eklenmesi haberidir. VIP salonu, sadece bir alan kazandırmakla kalmayacak; havalimanının vizyonunu yukarı taşıyan, hizmet algısını değiştiren ve Gazipaşa–Alanya Havalimanı’nı farklı bir noktaya konumlandıran stratejik bir adımdır. Özellikle nitelikli yolcu profili ve üst segment turizm açısından bu düzenleme çok değerli bir kazanımdır. Alanya, geçmiş yıllarda Gazipaşa–Alanya Havalimanı üzerinden en fazla yaklaşık 1 milyon 400 bin hava trafiği yolcu sayısına ulaşmıştır. Halihazırda yaklaşık 2 milyon kapasiteli bir havalimanına sahip olmamıza rağmen, bu kapasiteye henüz ulaşılmamıştır. Bu durum da göstermektedir ki bugün yapılan çalışmalar, pist veya gelen yolcu kapasitesini büyütmeye dönük değil; mevcut kapasiteyi daha konforlu, daha düzenli ve daha verimli kullanmaya yöneliktir. Bu noktada özellikle vurgulamak isterim: Terminal binası ve otopark alanlarının büyütülmesi, yolcu akışını rahatlatan, bekleme sürelerini daha konforlu hâle getiren ve havalimanı deneyimini güçlendiren çok önemli yatırımlardır. Yolcunun kendini iyi hissettiği bir havalimanı, destinasyon algısına doğrudan katkı sağlar. Alanya Turizm Tanıtma Vakfı olarak, yolcu konforunu artıran, hizmet kalitesini yükselten ve havalimanının vizyonunu ileriye taşıyan bu çalışmaları destekliyoruz. Eş zamanlı olarak yürüttüğümüz Turizm Master Planı kapsamında; spor turizmi, agro turizm ve kültür turizmi başta olmak üzere turizmin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Bu bütüncül yaklaşım sayesinde Gazipaşa–Alanya Havalimanı’nın cazibesi her geçen gün daha da artacaktır” ifadelerini kullandı.