Seçimde mevcut başkan Alirıza Açman ile önceki dönem başkan olan Kerim Taş başkanlık için yarışacaklar. Alanya Metal İşleri Demirciler Oto Elektrikçileri Kaportacılar Oto Tamircileri Esnaf Odası’nın seçimli olağan genel kurulu bugün saat 10.00’da Cikcilli Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek. Başkanlık divanının oluşturulması ile başlayacak olan genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları, bilanço, gelir ve giderlerin müzakere edilmesi ile sürecek. Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından seçime geçilecek. Bin 600 üyenin oy kullanacağı seçimde mevcut başkan Alirıza Açman ile önceki dönem başkan olan Kerim Taş yarışacaklar.

Kaynak: Haber Merkezi