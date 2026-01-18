TRENDYOL Süper Lig'de ikinci yarı perdesi bugün oynanacak maçlarla açılıyor. Ligdeki temsilcimiz Corendon Alanyaspor, ikinci devrenin ilk maçında bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek. Oba Stadyumu'nda oynanacak kritik müsabakayı FIFA Kokartlı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Bersan Duran yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Gürcan Hasova olacak. Öte yandan, TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de bugün oynanacak maçlarda görev yapacak olan VAR hakemlerini de açıkladı. Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi, Alper Çetin oldu. Spor SERVİSİ

İşte maçlar ve VAR hakemleri:

Kasımpaşa - Antalyaspor: Cihan Aydın

Kocaelispor - Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Gençlerbirliği - Samsunspor: Davut Dakul Çelik

Alanyaspor - Fenerbahçe: Alper Çetin