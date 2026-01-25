Alanya’da uzun yıllardır tanınan ve motosiklet tutkusuyla bilinen İbrahim Macit’in vefatı, kentte büyük üzüntü yarattı.

Edinilen bilgilere göre, yüksek tansiyona bağlı olarak beyne pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan Macit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta hayatını kaybeden Macit’in cenaze töreni, sevenlerini bir araya getirdi.

Macit için düzenlenen cenaze törenine, ailesinin yanı sıra motosiklet camiasından çok sayıda arkadaşı ve Alanyalı vatandaşlar katıldı. Tören boyunca duygu dolu anlar yaşanırken, Macit’in dostları bu zor günde ailesini yalnız bırakmadı.