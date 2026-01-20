Çevredeki esnaf ve sürücüler, yolun sürekli ıslak olmasının kayganlığa yol açtığını belirterek olası kazalara dikkat çekti. Vatandaşlar, sorunun uzun süredir devam etmesine rağmen Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahale etmemesine tepki gösterdi.

VATANDAŞ SU İSRAFINA DİKKAT ÇEKTİ

Mahalle sakinleri, su israfına da vurgu yaparak patlağın bir an önce giderilmesini ve caddenin eski haline getirilmesini istedi. “Günlerdir boşa akan suyu görüyoruz. Defalarca bildirmemize rağmen çözüm üretilmedi” diyen vatandaşlar, yetkilileri göreve davet etti. (Ramazan ÖZDEMİR)