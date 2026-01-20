ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Önceki Dönem Başkanı, Litvanya Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosu, Alanya Eğitim, Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Mehmet Şahin'e her kesimden ziyaretçi trafiği aralıksız olarak sürüyor.
İhtiyaç sahibi öğrencileri okutma, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etme ve gençleri koruma gibi amaçlarla kurduğu Alanya Eğitim, Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı nedeniyle uzun süredir tebrik ve teşekkür ziyaretlerini aralıksız olarak kabul eden Şahin'in son günlerdeki konukları arasında da Alanya'nın her kesiminden kişiler ile kurum ve kuruluş temsilcileri yer aldı.

'HAYIRLI OLSUN' AKINI SÜRDÜ

Şahin, son günlerde halktan konuklarının yanı sıra Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ALSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Cezirioğlu ile yönetim kurulu üyelerini de ağırladı. Şahin, kendisine doğum günü pastası sürprizi de yapan ALSİAD Başkanı Cezirioğlu ve yönetimine teşekkür etti.
Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç ile Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca ve yönetim kurulu üyeleri de Şahin'e 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundular.
Şahin'in konukları arasında Akbank Alanya Sanayi Ticari Şube Müdürü Bahadır Görgülü, Ticari Müşteri İlişkileri Yöneticisi Serkan Ünal ve Birebir Bankacılık Yöneticisi Nursel Oktan, Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanı Abdullah Akkuş ve yönetim kurulu üyeleri, Hisariçi Mahallesi Muhtarı Mustafa Bayrak, Başköy Mahallesi Muhtarı İsmet Özen ile esnaf Erol Duman da vardı.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR İHTİYACA CEVAP VERECEK'

Konukları, ulvi amaçlar taşıyan Alanya Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'nın kurucusu ve başkanı Şahin'i tebrik ederek 'Hayırlı olsun' dileklerini iletirken, "Alanyamızda yıllardır böyle bir vakfın eksikliği hissediliyordu. Bu vakıf çok önemli bir ihtiyaca cevap verecek" diyerek Şahin'e teşekkür ettiler.
Şahin ise vakfın yürüttüğü çalışmalar ve planladıkları projeler hakkında bilgilendirdiği konuklarına ziyaretleri ve güzel temennileri için teşekkür etti.

Muhabir: Gülser Yiğit