Alanya’da yaşayan 27 yaşındaki engelli Mustafa Kılınç, yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle yetkililerden iş talep etti. Uzun süredir iş bulamadığını, faturalarını ödemekte zorlandığını ve ailesine daha fazla yük olmak istemediğini ifade eden Kılınç, yaz-kış çalışabileceği düzenli bir iş istediğini söyledi. Alanya Tarihçisi Oğuz Korum ve Alanya'nın Sugözü Mahalle Muhtarı Hasan Uysal da Mustafa’nın iş bulabilmesi ve ailesine yük olmaması adına yetkililere çağrıda bulundu.

‘KİMSE SESİMİ DUYMUYOR’

Alanya’nın yerlisi olduğunu belirten Mustafa Kılınç, “27 yaşındayım. Maddi olarak çok zor durumdayım. Faturalarımı ödeyemiyorum. Aileme yük olmak istemiyorum. Şu an herhangi bir gelirimin olmaması beni daha da zor duruma sokuyor. Daha önce Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne defalarca iş başvurusu yaptım. Sürekli bir yerlere başvuruyorum ama geri dönüş alamıyorum. Ailemin mal varlığı kesinleşmeden önce bin lira maaş alıyordum, şu anda bu miktar bin 300 liraya çıktı ancak bu parayla geçinmek mümkün değil. Ailemin üzerine kayıtlı tarlalar nedeniyle aldığım maaş kesildi. Yaz-kış çalışabileceğim bir iş istiyorum. Geleceğim için mücadele ediyorum ama kimse sesimi duymuyor” dedi.



‘MUSTAFA İÇİN İŞ İSTİYORUZ’

Alanya Tarihçisi Oğuz Korum, Mustafa Kılınç’ı uzun yıllardır tanıdığını belirterek, kendisi için birçok kez girişimde bulunduklarını söyledi. Korum, “Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir’e konuyu ilettim. Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar ile de görüştüm. Mustafa’ya bir parkta görev verilmesini, temizlik ve düzenlemeden sorumlu olmasını önerdik. Amacımız bu gencin geçim sıkıntısından kurtulmasıydı ancak sonuç alamadık. Alanya’daki sivil toplum kuruluşlarına ve belediyemize çağrıda bulunuyorum; Mustafa’ya bir iş imkanı sağlansın” dedi.

‘AİLESİNE YÜK OLMASIN’

Alanya'nın Sugözü Mahalle Muhtarı Hasan Uysal, “Mustafa’ya yıllardır iş arıyoruz. Çalışkan, aklı başında bir genç. Alanya’daki iş insanlarına, kamu görevlilerine ve belediyemize sesleniyorum. Sigortalı, düzenli maaşı olan bir iş verilmesini istiyoruz. Ailesine yük olmasın, kendi hayatını kursun” ifadelerini kullandı. (Hatice NERGİZ)