AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Baran Demiral, CHP’li Haydar Uyar’ın çıkışının Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde ciddi bir yönetim sorunu olduğunu ortaya koyduğunu savundu.

“YÖNETİM ZAAFİYETİ KABUL EDİLDİ”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Baran Demiral, CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik eleştirilerde bulundu. Demiral, CHP Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Haydar Uyar tarafından yapılan açıklamaların, belediye yönetiminde yaşanan sorunları açık şekilde gözler önüne serdiğini söyledi.

“GEÇ KALMIŞ BİR İTİRAF”

Demiral, Alanya’da uzun süredir dile getirilen hizmet eksikliklerinin bugüne kadar görmezden gelindiğini belirterek, “Bugün CHP’li bir grup sözcüsünün aynı sorunları kamuoyu önünde dile getirmesi, geç kalmış bir itiraftır” ifadelerini kullandı.

KESTEL ÖRNEĞİ SAHAYI GÖSTERİYOR

Kestel Mahallesi’nde yaklaşık bir aydır tamamlanamayan kazı ve yama çalışmalarını örnek gösteren Demiral, ihale süreçlerinden denetime kadar birçok aşamada aksaklık yaşandığını savundu. Bu durumun, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sahadaki yönetim zafiyetini net biçimde ortaya koyduğunu ifade etti.

“KENDİ KADROLARINI BİLE RAHATSIZ EDİYOR”

Mevcut hizmet anlayışının yalnızca Alanya halkını değil, belediyenin kendi meclis üyeleri ve parti yöneticilerini dahi rahatsız edecek noktaya geldiğini öne süren Demiral, yaşanan tabloyu “ciddi bir yönetim sorunu” olarak nitelendirdi.

“BU SİYASİ POLEMİK DEĞİL”

Açıklamalarının siyasi tartışma amacı taşımadığını vurgulayan Demiral, “Bizim derdimiz Alanya’nın hakkını savunmak. Sayın Haydar Uyar’ın sözleri, yıllardır dile getirdiğimiz sorunlarda ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir” dedi.

“ALANYA İHMAL EDİLMEMELİ”

Demiral, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulunarak iç çekişmeler yerine Alanya’nın altyapı, yol, çevre ve şehircilik sorunlarına odaklanılması gerektiğini söyledi. “Bu şehir ihmali de mazereti de hak etmiyor” ifadelerini kullandı.