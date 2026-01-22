Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin sağlık hizmet kapasitesini artıracak 250 yataklı ek bina projesi, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı. Hastanenin karşısında yer alan 26 dönümlük arazi üzerine inşa edilecek ek bina, Alanya ve çevre ilçelere sunulan sağlık hizmetlerine önemli katkı sağlayacak. 2026 yılı yatırım programına dahil edilen proje ile birlikte bölgedeki sağlık hizmetlerinin daha etkin, nitelikli ve erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, hastanenin sağlık alanındaki gücünü artırmak, ilçeye yeni hizmet alanları kazandırmak ve fiziki altyapıyı iyileştirmek amacıyla ek bina yapımının onaylandığını belirtti.

‘ALANYA VE BÖLGE HALKIMIZA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM’

Başhekim Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, “Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanemizin sağlık alanındaki gücünü artırmak, ilçemize yeni hizmet alanları kazandırmak ve fiziki altyapısını iyileştirmek, genişletmek ve düzenlemek amacıyla; hastanemizin karşısında bulunan 26 dönümlük arazi üzerine 250 yataklı ek bina yapımı onaylanmıştır. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na, AK Parti Antalya Milletvekili ve önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, Antalya milletvekillerimize, Kaymakamımız Sayın Şakir Öner Öztürk’e, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a, Antalya İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Behzat Özkan’a, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı’ya ve hastanemiz yönetiminde görev alan tüm kıymetli çalışma arkadaşlarıma katkılarından dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Ek binamızın Alanya ve bölge halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. ”ifadelerini kullandı.