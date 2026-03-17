Bölge tarımının en önemli su kaynaklarından biri olan Alara Irmağı’nın, 16 Şubat tarihinde meydana gelen taşkın felaketi sonrası yatak değiştirdiğini söyleyen AK Parti Alanya Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Karataş, “Bu nedenle Alara Sol Sahil Sulama Tesisi’nde sulama faaliyetleri geçici olarak durma noktasına gelmiştir. Yaşanan bu olumsuz durumun üreticilerimiz üzerindeki etkilerini en aza indirmek amacıyla, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz tarafından hızlı ve etkin bir müdahale süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda bölgeye sevk edilen yoğun makine ve ekipman desteğiyle dere yatağında kısa sürede bent oluşturulmuş, gerekli teknik çalışmalar titizlikle yürütülerek kanala yeniden su aktarımı sağlanmıştır. Gerçekleştirilen bu çalışmalar neticesinde, Alara Sol Sahil Sulama Tesisi’ne tekrar su alınmaya başlanmış ve sistem kademeli olarak devreye alınmıştır. Akşam saatlerinde pompaların tam kapasiteyle çalıştırılmasıyla birlikte sulama sisteminin tamamen işler hale gelmesi ve bölgede yaşanan sulama sorununun bütünüyle çözüme kavuşması beklenmektedir. Yapılan bu hızlı ve koordineli çalışmalar sayesinde, sulama sezonu öncesinde üreticilerimizin mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmiş, bölge tarımının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyan su temini güvence altına alınmıştır” dedi.
Alanya’da sulama yeniden başladı: Alara Sol Sahil’de su veriliyor
ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Karataş, Alara Sol Sahil Sulama Tesisi’nde sulama faaliyetlerine yeniden başlandığını açıkladı.
Muhabir: Ramazan Özdemir
Son Dakika! Korkunç kazada Alanya'nın tanınmış ailesinin genç oğlu can verdi
Cemaatte 'At eti' skandalı: Gözler Alanya'daki market ve kasaplarda
Alanya'daki feci kazanın detayları ortaya çıktı: İşte yürek yakan görüntüler
Alanya'da acı ölüm: Evinde fenalaşan adam hayatını kaybetti
Alanya Hal’ine bayram ayarı
Son Dakika! Küba'da 6 şiddetinde deprem: bütün şebeke çöktü