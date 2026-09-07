Olay, Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kullanılmayan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat alanında yüzüstü yatar vaziyette hareketsiz bir şahsı gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde yatan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespiti çalışmalarında, hayatını kaybeden kişinin Deniz Altuntaş (29) olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Altuntaş'ın cansız bedeni Alanya Belediyesi Morgu'na kaldırıldı. Elde edilen ilk bulgular ve yürütülen araştırmalar doğrultusunda, Deniz Altuntaş'ın binanın 12. katından atlamak suretiyle intihar ettiği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.