ALANYA’DA son dönemde konut satışları sırasında ve sonrasında yaşanan tapu mağduriyetlerine ilişkin şikayetler artıyor. Sektör temsilcileri, özellikle uygulanan ikamet kısıtlamalarının piyasada ciddi sıkıntılara yol açtığını belirtti. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alanya Emlak Komisyoncuları Derneği (ALEKOD) Başkanı Abdullah Tuncer, mevcut mevzuatın sorunların çözümünde yetersiz kaldığını, aracı firmaların neden olduğu mağduriyetlerin tazmini için daha kapsamlı bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Alanya Emlakçılar Derneği (ALEMDER) Başkanı Özgür Erbaş ise yatırımcıların mağduriyet yaşamaması için yetki belgeli emlak danışmanlarıyla çalışmaları, taşınmazın tapu kaydı ve borç durumunu kontrol etmeleri ve ödemeleri güvenli ödeme sistemi üzerinden yapmaları gerektiğini ifade etti. Alanya Emlak Profesyoneller Derneği Başkanı Mehmet Ekinci de tapu devirlerinde ortaya çıkan bazı usulsüzlüklerin ardından işlemlerin daha sıkı denetlendiğini, özellikle vekaletli satışlarda evrakların çok daha ayrıntılı incelendiğini söyledi.

‘KISITLAMALAR İFLASA SÜRÜKLEYEREK MAĞDURİYETLERE YOL AÇTI’

Alanya Emlak Komisyoncuları Derneği (ALEKOD) Başkanı Abdullah Tuncer, “Alanya'da son 3 yıldır defalarca gündeme getirdiğimiz ikamet kısıtlamasının sonucu olarak birçok inşaat firması satış iptalleriyle karşı karşıya kaldı ve neticesinde finansal güçlükler, hatta iflasları duymaya başladık. Birçok inşaat firması projelerini ya geciktirdi ya da tamamlayamaz hale geldi. Böylelikle hem alıcı hem de satıcı mağdur duruma düştü” dedi.



‘YATIRIMCILAR GÜVENLİ VE KENDİNİ İSPAT ETMİŞ FİRMALARA YATIRIM YAPMALI’

Yatırımcıların bu süreçte tamamlanmış projelere ya da köklü, kendini ispat etmiş firmaların projelerine yatırım yapmalarının daha emniyetli olacağını belirten Tuncer, “Mağduriyetlerin önlenmesi açısından da Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği’nin yetersiz kaldığı ve aracı firmaların oluşturduğu mağduriyetlerin tazminini sağlayan bir kanuna ihtiyacımız olduğunu bu vesileyle bir kez daha belirtmiş olalım. Belirli bir tutar üzerindeki satış işlemlerinde avukat temsili zorunluluğu olumlu bir adım olarak gözükse de tek başına çözüm olmayacaktır. Son üç yıldır yaşadığımız kriz, taşınmaz ticaretini kökten düzenleyen bir meslek kanununa ihtiyacımız olduğunu bir kez daha göstermiş oldu” ifadelerini kullandı.

‘TAPUDA AVUKAT ZORUNLULUĞUNU KABUL ETMİYORUZ’

Belirli bir parasal sınırı aşan tapu işlemleri (satış, devir vb.) sırasında avukat zorunluluğu getirilmesi tartışmalarına tepki gösteren Alanya Emlakçılar Derneği (ALEMDER) Başkanı Özgür Erbaş, uygulamayı kabul etmediklerini söyledi. Erbaş, “Kesinlikle tapuda avukat zorunluluğunu kabul etmiyoruz. Burada emlakçının hakkı yeniliyor. Emlakçılar yetki belgeli. Emlakçılara bu kadar güvenmiyorlarsa neden yılda 40 bin liralık harç ödüyoruz? Niye o kadar vergi alıyoruz? Tüm mesleki yeterlilik belgelerimiz var. Yetki belgesi alırken Ticaret Bakanlığı bu kadar şart arıyorken tapuda neden avukat oluyor? Avukatların toleransı nedir, niye bizden farklılar? Biz emlakçıyız, bizim işimiz ayrı, avukatlarınki ayrı. Neden vatandaşa ekstra avukat masrafı çıksın? Vatandaş zaten tapu harcından muzdarip. Güvenli ödeme sistemi var, onu etkinleştirsinler. Alıcı tapudan önce parasını yatırsın. Satıcı imzayı attığı zaman para zaten devletin hesabında olacak, otomatik olarak geçecek” dedi.



‘TAPU İŞLEMLERİ SIRASINDA DİKKATLİ OLMALILAR’

Yatırımcılara tapu işlemleri sırasında dikkat etmeleri gereken konulardan bahseden Erbaş, “Yatırımcılar eğer emlakçı ile tapu işlemlerini hallediyorlarsa ve emlakçı yeterliliğe sahipse hiçbir sıkıntı olmaz. Çünkü emlakçılar kredili işlemlerde bankayla önceden görüşüp kredi tutarlarını bankadan alıyorlar. Para transferlerinde de yanlarında şahit olarak gidiyorlar. Ancak yatırımcılar bu yetkinliğe sahip olmayan kişilerle bu işleri yapıyorsa tabii ki mağduriyetler olabilir. Yatırımcılar para transferlerine dikkat etmeli. Atılan dekontlara değil, bankacılarını arayıp paranın hesaba geçip geçmediğini kontrol etmeliler. Paraların elden değil mutlaka bankadan transfer edilmesi gerekiyor. İmza sürecinde alınan ve verilen tutarlar teyit edilmeli. Tapunun tamam mı yoksa hisseli mi olduğuna dikkat edilmeli. Emlakçıyla koordineli şekilde hareket edildiği sürece herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

‘ARTIK EVRAKLAR DAHA DETAYLI İNCELENİYOR’

Alanya Emlak Profesyonelleri Derneği Başkanı Mehmet Ekinci ise, Alanya Tapu Dairesi’nin başında bir süredir müdür olmadığını, bunun bilindiğini söyledi. Ekinci, “Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan vekaletli bazı tapu devirlerindeki usulsüzlük ve hatalardan dolayı bazı memurlar ve Tapu Müdürü açığa alındı. Hukuki süreç devam ediyor. Yerine ise geçici olarak müdür muavini bakıyor. Hatalı işlemler sonrası evraklar artık çok daha detaylı inceleniyor. En ufak kelime veya anlam eksikliği halinde işlem durduruluyor. Vatandaşa ek evrak iş yükü çıkarılıyor. Bu özellikle vekaletle yabancı satışlarda görülüyor” dedi.

‘YETKİLİ KİŞİLERDEN HİZMET ALINMALI’

Ekinci, “Satış devir işlemlerin öncesinde yabancı ve yerli alıcıların muhakkak yetki belgesi sahibi, konusunda yetkin, tecrübeli, güvenilir gayrimenkul müşavirleri danışmanları ile yola çıkmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Emlak konusunda işinin uzmanı yetkili kişilerden profesyonel hizmet alınması hem vakitten tasarruf sağlayacaktır hem de başlıca gerekli hukuki ve finansal bilgi desteği almış ve doğru yönlendirilmiş olacaklardır. Başta veya sonrasında yapılabilecek önemli hatalardan dolayı çok büyük cezalara muhatap olmamak için bu uyarımızı tüm taraflar dikkate almalıdır” dedi. (Hatice NERGİZ)