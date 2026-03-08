YAKLAŞAN Ramazan Bayramı öncesi Alanya turizminde hareketlilik yaşanacağını açıklayan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin, açık tesislerde doluluk oranlarının yüzde 40-50 seviyelerine ulaşabileceğini söyledi. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan ise Ramazan Bayramı öncesi Alanya’da rezervasyon hareketliliğinin başladığını belirterek özellikle iç pazardan gelen taleple açık tesislerde rezervasyonların hızlandığını ifade etti. Turizm temsilcileri ayrıca bayram ve bahar dönemi için tesislerde personel planlamalarının büyük ölçüde tamamlandığını ve şu an için ciddi bir personel sıkıntısı yaşanmadığını da vurguladı.

‘ALANYA’DA REZERVASYON HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI’

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, Ramazan Bayramı tatili öncesi Alanya’daki turizm hareketliliğini değerlendirdi. Özcan, “Bu yıl Ramazan Bayramı’nın okulların ara tatili ile aynı döneme denk gelmesi turizm açısından elbette bir fırsat oluşturuyor. Özellikle iç pazarda ailelerin tatil planlarını bu döneme kaydırmasıyla birlikte Alanya’da rezervasyon hareketliliği başladı. Şu anda açık olan tesislerde rezervasyonların hızlandığını görüyoruz. Fakat bu dünya ve ülke konjonktüründe bayramda doluluk oranlarının zirve yapmasını da beklemiyoruz.”

‘OTELLER KADEMELİ OLARAK AÇILIYOR’

Özcan, “Şu anda Alanya’daki otellerin tamamı açık değil. Ancak sezon hazırlıkları kapsamında tesisler kademeli olarak açılmaya başladı. Bayram ve bahar dönemindeki talebe bağlı olarak önümüzdeki günlerde daha fazla tesisin faaliyete geçmesini bekliyoruz. Açık olan tesislerde ise doluluk oranları giderek yükseliyor” diye konuştu.

‘SEZONA CANLI BİR BAŞLANGIÇ YAPACAĞIZ’

Ara tatil, Ramazan Bayramı, Nevruz ve hemen ardından gelecek Paskalya döneminin birbirine yakın tarihlerde olması Antalya bölgesinde sezonun erken başlamasına katkı sağladığını belirten Özcan, “Bu durum sektörde bir hareketlilik oluşturuyor. Ancak bayram dönemi için çok yüksek doluluk oranları beklediğimizi söylemek doğru olmaz. Daha çok sezona canlı bir başlangıç yapacağımız bir dönem olacağını düşünüyoruz. Bu dönem için tesislerimiz gerekli hazırlıkları yaptı. Açılan otellerde personel planlamaları tamamlandı ve şu an için ciddi bir personel sıkıntısı bulunmuyor. Talebe göre tesisler kadrolarını kademeli olarak genişletiyor. Dolayısıyla hizmet kalitesi açısından bir sorun yaşanacağını düşünmüyoruz” dedi.

‘ALANYA’NIN AVANTAJLARI TALEBİ ARTIRIYOR’

Özcan, “Alanya olarak hem iç pazardan hem de dış pazardan talep alabilen güçlü bir destinasyonuz. Bahar döneminde iklim avantajımız, tesis kalitemiz ve şehirdeki sosyal yaşam alternatifleri özellikle bu tatil dönemlerinde tercih edilmemizi sağlıyor. Önümüzdeki günlerde rezervasyonların daha da hızlanmasını ve turizm hareketliliğinin şehir ekonomisine olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz.”

‘RAMAZAN BAYRAMI’NDA ALANYA’DA TURİST HAREKETİ OLACAK’

ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin, “Ramazan Bayramı’nda mutlaka bir turist hareketi olacak. Açık tesislerimizin doluluk oranları yükselecek ama şu anda kapalı olan tesislerimiz bayram nedeniyle açılışlarını erkene almaz. Sezon başlangıcına daha zaman var. Doluluk oranlarının yükseleceğini söyleyebiliriz. Açık tesisler yüzde 100 oranına ulaşmasa da yüzde 40-50 oranına ulaşacaktır. Personelde herhangi bir sorun yok. Tesislerin personelleri zaten yeterli. Bazı tesislerin özel grupları varsa bayramda açık olabilirler. Onların tercihi olabilir, tabii onlar personel temin etmek durumunda olabilir ama bu son derece istisnai olur. İç turizm hareketliliği turizmciler için çok önemli. Baktığımızda da Ramazan’ın her yıl 11 gün geri gelmesinden dolayı bayram günleri gittikçe kış aylarına yaklaşmaya başlıyor. Tabii ki turizmciler de bu durumu gözlüyorlar. Bunun etrafında hareket etmeye başlıyorlar. Yaz sezonunda da iç turizm bizim en önemli pazarlarımızdan biri olacak. Hem şehir olarak hem tesis olarak onları en iyi şekilde ağırlamak durumundayız” ifadelerini kullandı. (Hatice NERGİZ)

Kaynak: Haber Merkezi