Çekişmeli ve gergin anlara sahne olan ALESO seçiminin ardından adaylardan Duran Şimşek gündem oturacak bir iddiada bulundu. Fatih Nizam'ın oyları seçimi kazanan Ali İhsan Özdemir'e sattığı iddiasında bulundu. Şimşek seçim sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'ALANYA ESNAFINA YAZIK OLDU'

"Bir önceki seçimde adaletli bir seçim olduğu için 500 küsür oy alan bir arkadaşımız bugün yaklaşık olarak 100 civarında oy aldı. Ve bu ekipte 28 kişi var 5 kişiye sözü geçmiyor. Bu arkadaşların siz arkadaşlar para karşılığı satıldık açık ve net bir sandıkta adamın 7 tane oyun çıkıyor 6 tane 7 tane oyun çıkıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bizim nasıl satıldığımızın örneğidir ve yazık oldu Alanya esnafına yazık oldu.

'KİMİN NE VARSA GÖRSÜN BU SAATTEN SONRA'

Bu saatten sonra kimin ne hali varsa görsün. Bundan sonra aday olmayacağım. Ben bana oy veren, vermeyen bütün esnafımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Öncelikle gönül dostlarıma, arkadaşlarıma, bu ekibe, yanımda olup olamayan, uzaktan yakından desteğini esirgemeyen bütün arkadaşlarıma, eşime, dostuma sonsuz teşekkür ediyorum.

'DURAN ŞİMŞEK'İN ELİNDEN SEÇİMİ ZORLA ALDILAR'

Şu bir gerçektir. Duran Şimşek'in elinden seçimi zorla aldılar, para karşılığı aldılar. Az sonra diğerlerinin ofisinde olacak. Kredi borcu ödenmiş. Onlar hepsi. Duran başkan tek. Sonuç itibarıyla yaklaşık olarak biz oyumuzu aldık. Almamız gereken herhalde bir 1500 1600 civarında tam rakam kesinleşmiş rakam verilmedi. Alacağız biraz sonra o yüzden burada bekliyoruz. Şu gerçektir arkadaşlar. Bu saatten sonra adalet bu ülkenin hiçbir tarafında işlemiyor"