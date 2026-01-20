“Alçak girişimi lanetliyorum”
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum. Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır.”
356 şüpheli hakkında işlem
Tunç, Suriye’nin Halep kentinde hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü arasında yaşanan çatışmaların bahane edilerek Türkiye’de gerçekleştirilen eylemlerle ilgili de soruşturmaların sürdüğünü belirtti.
Bu kapsamda:
-
356 kişi hakkında işlem yapıldı
-
35 kişi tutuklandı
-
45 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi
-
77 kişinin gözaltı işlemleri sürüyor
Bakan Tunç, “Devletimizin egemenliğine ve toplumsal huzurumuza yönelen hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır” dedi.
MSB: İdari tahkikat başlatıldı
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da olayla ilgili açıklama yaptı. MSB, Nusaybin’de geçişe kapalı sınır kapısında, terör örgütü sempatizanlarının sınırı geçme teşebbüsünde bulunması ve Türk bayrağına saldırılması üzerine idari tahkikat başlatıldığını duyurdu.