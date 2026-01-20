“Alçak girişimi lanetliyorum”

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum. Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır.”

356 şüpheli hakkında işlem

Tunç, Suriye’nin Halep kentinde hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü arasında yaşanan çatışmaların bahane edilerek Türkiye’de gerçekleştirilen eylemlerle ilgili de soruşturmaların sürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda:

356 kişi hakkında işlem yapıldı

45 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi

77 kişinin gözaltı işlemleri sürüyor

Bakan Tunç, “Devletimizin egemenliğine ve toplumsal huzurumuza yönelen hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır” dedi.

MSB: İdari tahkikat başlatıldı

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da olayla ilgili açıklama yaptı. MSB, Nusaybin’de geçişe kapalı sınır kapısında, terör örgütü sempatizanlarının sınırı geçme teşebbüsünde bulunması ve Türk bayrağına saldırılması üzerine idari tahkikat başlatıldığını duyurdu.