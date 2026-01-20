Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde dün akşam saatlerinde yaşanan olay, sahil bandında bulunan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Alanya’nın da bağlı bulunduğu Antalya il merkezinde meydana gelen ve bölge halkını derinden sarsan olayda, keyifli başlayan bir balık avı trajediyle son buldu.

BALIK YERİNE CESET ÇEKTİLER

Meltem Mahallesi açıklarında avlanmak için sahile inen Metehan İ. ve Can İ. isimli iki arkadaş, oltalarını denize savurduktan kısa bir süre sonra misinanın ağırlaştığını fark etti. Kıyıdan yaklaşık 60 metre açıkta oltaya takılan ağırlığı dev bir balık zanneden ikili, büyük bir heyecanla çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Hep birlikte güçlükle kıyıya çekilen oltanın ucundaki karartı sudan çıktığında ise heyecan yerini dehşete bıraktı. Oltanın ucundaki cismin bir balık değil, genç bir erkeğe ait cansız beden olduğu anlaşıldı.

KİMLİĞİ ÜZERİNDEN ÇIKTI

Sahildeki vatandaşların ve özel güvenlik görevlilerinin şok içinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin üzerinden kimlik çıktı. Hayatını kaybeden kişinin Isparta Yalvaç nüfusuna kayıtlı, 23 yaşındaki İbrahim Ethem Uysal olduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR

Gencin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu yönündeki soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Uysal’ın cenazesinin memleketi Yalvaç’a bağlı Bağkonak Köyü’nde toprağa verileceği öğrenilirken, yaşanan bu acı olay Antalya ve çevre ilçelerde büyük üzüntü yarattı.