ALANYA kırsalında el ele vererek yağmur hasarlarını gideren Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, ulaşıma acil müdahale ile vatandaşların mağdur olmamasını sağladı.

Son olarak Uzunöz Mahallesi, Akköprü Mevkii'nde yağmurdan bozalan yollar onarılırken, Uzunöz Muhtarı Ziya Özdemir "Kırsal mahallelere kaliteli ve hızlı hizmet geliyor. Belediyelerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

CHP'nin Uzunöz Mahalle Temsilcisi Mustafa Sanay ise, mağduriyetlerinin kısa sürede giderildiğini belirterek "Alanyamızın çalışkan Belediye Başkanı Sayın Osman Tarık Özçelik'e, başkan yardımcımız Sayın Murat Levent Koçak'a, kırsaldan sorumlu Başkan Yardımcımız Sayın Nazmi Zavlak'a, Fen İşleri Müdürümüz Sayın Atahan Uyar'a, Oba Fen İşleri Şantiye Şefi Sayın Kerim Yazar'a, Mahmutlar Fen İşleri Sorumlusu Sayın Abdullah Turköz çavuşa ayrı ayrı teşekkür ederiz" dedi.

Muhabir: Mazlume GÖKTAŞ