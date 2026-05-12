Antalya’nın Alanya ilçesinde ruhsatsız silahla yakalanan bir kişi tutuklandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekipleri, şüphe üzerine seyir halindeki bir motosikleti durdurdu.

ÜZERİNDEN TABANCA VE MERMİ ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı kimlik kontrolü ve üst aramasında, 28 yaşındaki M.E.’nin üzerinde ruhsatsız tabanca ile mermiler bulundu. Bunun üzerine şüpheli gözaltına alınırken, silaha da el konuldu.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., nöbetçi sulh ceza hakimliğinde ifade verdi. Şüpheli, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu kapsamında tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Alanya’da ruhsatsız silah denetimlerinin polis ekipleri tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.