Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonun aldığı karardan sonra Alanya Şoförler Odası tarafından yapılan duyuruda, federasyonun 19.01.2026 tarihi itibarıyla yeni plaka sistemine geçtiği bildirildi. Bu kapsamda, odaya plaka bastırmak için gelen galerici esnaflar ile vatandaşların artık nakit ödeme yapamayacağı belirtildi. Alanya Şoförler Odasına plaka bastırmak için gelen galerici esnafı ve vatandaşlar, plaka bedelini plaka basım talep belgesinde yer alan geçici referans numarasıyla önce banka üzerinden yatıracak. Ödemeler Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’nın internet bankacılığı ya da şubeleri aracılığıyla yapılabilecek. Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra, vatandaşlar plaka basım belgesiyle birlikte Alanya Şoförler Odası’na gelerek plaka basım işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ödemenin kamu bankalarının mobil bankacılık uygulamasında arama kısmına ‘Tşof tescil plaka bedeli’ şeklinde yazılarak ulaşılabileceği belirtildi.
Alanya'da bir devir sona erdi! Yeni plaka sistemine geçildi
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonun yeni plaka sistemine geçmesiyle birlikte, Alanya Şoförler Odası 19 Ocak 2026 tarihi itibariyle plaka basım işlemlerinde nakit tahsilat uygulamasının sona erdiğini duyurdu
Kaynak: Haber Merkezi
Yorumlar
Trend Haberler
Alanya'da dehşet anları! İşçi camdan fırladı
Alanya'da yaşanan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Adım atacak yer kalmadı! Alanya'da kar izdihamı
Sosyal medya fenomeninin Antalya'da acı ölümü
Cumhurbaşkanlığı korumasına tutuklama kararı
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı bugün