Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonun aldığı karardan sonra Alanya Şoförler Odası tarafından yapılan duyuruda, federasyonun 19.01.2026 tarihi itibarıyla yeni plaka sistemine geçtiği bildirildi. Bu kapsamda, odaya plaka bastırmak için gelen galerici esnaflar ile vatandaşların artık nakit ödeme yapamayacağı belirtildi. Alanya Şoförler Odasına plaka bastırmak için gelen galerici esnafı ve vatandaşlar, plaka bedelini plaka basım talep belgesinde yer alan geçici referans numarasıyla önce banka üzerinden yatıracak. Ödemeler Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’nın internet bankacılığı ya da şubeleri aracılığıyla yapılabilecek. Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra, vatandaşlar plaka basım belgesiyle birlikte Alanya Şoförler Odası’na gelerek plaka basım işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ödemenin kamu bankalarının mobil bankacılık uygulamasında arama kısmına ‘Tşof tescil plaka bedeli’ şeklinde yazılarak ulaşılabileceği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi