Alanya’da sokak ortasında patlak veren ve şiddet dozunun hızla yükseldiği olayda sıcak saatler yaşanıyor. Alacak verecek meselesi yüzünden başlayan gerilim, tarafların birbirine zincir ve bıçaklarla saldırdığı kanlı bir çatışmaya dönüşmüştü.

SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

İki grup arasındaki husumetin kontrolden çıkmasıyla yaşanan arbedede toplam 7 kişi yaralanmıştı. Olayın vahameti, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle son bulurken, yaralılar hastanelere kaldırılmıştı. Şiddetli kavganın tarafları olan A.D., H.D., A.G., B.G., A.G., A.G. ve H.G., tedavilerinin tamamlanmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

HASTANEDEN ADLİYEYE SEVK

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, bugün öğle saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesi’ne getirildi. Sargılar içindeki şüphelilerin savcılıktaki işlemleri devam ediyor.