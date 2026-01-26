Alanya’nın Konaklı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde bulunan Görgülü Apartmanı A Blok önünde uzun süredir sokak lambalarının yanmaması ve yolların bozuk olması mahalle sakinlerini isyan noktasına getirdi. Özellikle akşam saatlerinde bölgenin tamamen karanlığa büründüğünü ifade eden vatandaşlar, bu durumun hem güvenlik hem de günlük yaşam açısından büyük sorun yarattığını dile getirdi.

Mahalle sakinleri, sokak lambalarının olmaması nedeniyle hava karardıktan sonra evlerinden çıkmaya korktuklarını belirterek, “Sokak lambası yok, hava karardığında kapı önüne dahi inemiyoruz. Yollar zaten berbat” sözleriyle tepkilerini dile getirdi. Defalarca yetkililere başvuruda bulunduklarını ifade eden vatandaşlar, sokak aydınlatması için birçok kez dilekçe verdiklerini ancak bugüne kadar herhangi bir sonuç alamadıklarını söyledi.