Alanya Kültür Merkezi, kış mevsiminin soğuk günlerinde sanatın sıcaklığıyla kavruldu. Şef Serdar Uçal’ın yönetimindeki Faslı Şahane Koro, gerçekleştirdiği performansla sadece bir konser değil, adeta bir sanat çıkarması yaptı. Salonu tamamen dolduran sanatseverler, güçlü repertuvar ve kusursuz icra karşısında büyülenirken, gece boyu süren müzik ziyafeti Alanya’nın kültür sanat gündemine oturdu.

SALONDA TEZAHÜRAT TUFANI

Sahne performansının doruğa ulaştığı anlarda salon adeta yıkıldı. Koristlerin ve solistlerin sergilediği üstün performans, izleyicilerden tam not alırken, şarkıların bitiminde yükselen alkış tufanı kesilmedi. Coşkunun tavan yaptığı gecede seyirciler, sık sık “bir daha” tezahüratlarıyla sanatçıları sahneden bırakmadı ve eserlerin tekrarını istedi.

GÖRSEL ŞÖLEN VE ÖZEL KONUKLAR

Müzikal kalitenin yanı sıra sahnedeki şıklık yarışı da göz kamaştırdı. Korist ve solistlerin zarafeti, Handan Katıpoğlu’nun profesyonel sunumu ve Udi Fehan Kaplan’ın etkileyici performansı geceyi görsel bir şölene dönüştürdü. Etkinliğin en dikkat çeken sürprizi ise Ankara’dan gelen Gazeteci-Yazar Gülsen Birdal oldu. Başkentten gelerek Alanya’daki dostlarına destek veren Birdal’ın sahnedeki varlığı, izleyicilerden büyük alkış aldı.

KUTLAMADA İKİNCİ PERDE

Unutulmaz gecenin yankıları konser sonrasında da devam etti. Ertesi akşam Alanya Lezzet Restoran’da bir araya gelen ekip, kutlama yemeğini adeta ikinci bir konsere çevirdi. Ud ve kanun namelerinin susmadığı, Türkülerin hep bir ağızdan söylendiği yemekte, sanat ve dostluk rüzgârları esti.

