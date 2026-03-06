Alanya’da trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma trafik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında kuralları ihlal eden sürücülere ağır yaptırımlar uygulanıyor.

Son olarak Alanya Doğu Çevre Yolu üzerindeki Dim Köprüsü mevkiinde yaşanan bir olayda, trafiğin akışını kasıtlı olarak yavaşlatan ve tehlikeli manevralar yapan bir sürücü ekiplerin radarına takıldı.

KAMERALARA ANBEAN YANSIDI

Olay, 5 Mart 2026 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir otomobil sürücüsü, diğer araçların geçişini zorlaştıracak şekilde trafiğin akışını bilerek engelledi. Alanya’nın yoğun kullanılan noktalarından biri olan bölgede yaşanan bu durum çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, sürücünün kimliğini tespit ederek gerekli işlemleri başlattı.

180 BİN TL CEZA KESİLDİ

Yapılan incelemelerin ardından Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye toplam 180 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 120 gün süreyle el konuldu. Kuralları ihlal eden aracın da aynı süre boyunca trafikten men edildiği bildirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

İdari yaptırımların yanı sıra sürücü hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, Alanya’da trafik güvenliğini tehlikeye atan davranışlara karşı denetimlerin devam edeceğini ve benzer ihlallere kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.