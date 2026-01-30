Haftanın en önemli ve tüm siyasi aktörlerin üzerinde birleştiği ortak noktası, Antalya ve ilçelerinde etkili olan fırtına, hortum ve su baskınları oldu.

AK PARTİ

​AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, bu haftayı oda ziyaretleri, saha çalışmaları ve teşkilat içi istişare toplantılarıyla yoğun bir tempoda tamamladı. İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı’nın öncülük ettiği faaliyetlerde yerel dinamiklerle temas ve birlik mesajları ön plana çıktı.

​ODA VE STK TRAFİĞİ

Haftanın en önemli gündemini Alanya’daki meslek odalarına yönelik hayırlı olsun ziyaretleri oluşturdu. Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Bakkallar ve Bayiler Odası ile ALTİD’in yeni başkanlarına tebrik ziyaretleri gerçekleştirilirken; Pansiyoncular ve Metal İşleri odalarının güven tazeleyen başkanlarıyla bir araya gelindi. Ayrıca Ziraat Odası ve Avokado Üreticileri Birliği temsilcileri teşkilat binasında ağırlanarak üretim sektörüyle istişare edildi.

​SAHA ÇALIŞMALARI VE MAHALLE TEMASLARI

Teşkilat yönetimi, mahalle başkanları ve muhtarlarla olan bağını diri tuttu. Çamlıca, Kadıpaşa ve Şekerhane mahallelerinde muhtar ve esnaf ziyaretleri yapılarak yerel talepler dinlendi. Kadın Kolları bünyesinde düzenlenen bağımlılıkla mücadele semineri ile sosyal sorumluluk projelerine de dikkat çekildi.

​

VEFA VE İTTİFAK VURGUSU

Önceki dönem ilçe başkanı Mustafa Toklu ve eski meclis üyeleriyle düzenlenen kahvaltı programı, parti içi vefayı ve tecrübe paylaşımını simgeledi. Cemiyet hayatında da aktif rol alan teşkilat, MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül ile çeşitli düğün ve nişan merasimlerine katılarak Cumhur İttifakı’nın yereldeki uyumunu sürdürdü.

CHP

​Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı, bu haftayı hem parlamenter düzeyde temsil hem de yerel sorunlara yönelik saha çalışmalarıyla oldukça aktif geçirdi. Antalya Milletvekili Cavit Arı’nın da katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretler serisinde "ekonomi ve esnafın sorunları" temel gündem maddesiydi.

​MİLLETVEKİLİ KATILIMLI ODA ZİYARETLERİ

CHP heyeti, hafta boyunca Alanya'nın ekonomik dinamiklerini temsil eden oda başkanlarıyla bir araya geldi. Milletvekili Cavit Arı ve İlçe Başkanı Bülent Kandemir; Şoförler Odası, Bakkallar ve Bayiler Odası, Ziraat Odası, Metal İşleri Odası ile Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nı ziyaret etti. Bu temaslarda esnafın yüksek maliyetler altındaki durumu ve sektörlerin talepleri dosya halinde ele alındı. Ayrıca turizm sektörünün çatı kuruluşu ALTİD ve güven tazeleyen Pansiyoncular Odası yönetimiyle Alanya turizminin geleceği üzerine istişarelerde bulunuldu.

​EĞİTİME DESTEK VE BELEDİYE ÇALIŞMALARI

Siyasi çalışmaların yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan CHP yönetimi, DEMKOD’un öğrencilere burs sağlamak amacıyla düzenlediği kahvaltı organizasyonuna katıldı. Eğitime destek vurgusu yapılan etkinlikte, yerel derneklerle iş birliği mesajı verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’nın yüksek kesimlerindeki çalışmaları oldu. Gömürgen Yaylası’nda kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşların kurtarılması ve Köprübaşı Yaylası’nda heyelan sonrası kapanan yolun hızla ulaşıma açılması, CHP yönetiminin sahadaki belediyecilik hizmetlerini ön plana çıkardığı başlıklar arasındaydı.

MHP

​Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı, bu haftayı Genel Merkez talimatları doğrultusunda şekillenen yoğun bir saha programıyla tamamladı. İlçe Başkanı Mustafa Sünbül liderliğindeki heyet, "Hayırlı Günler Komşum" temasıyla hem esnafın dertlerini dinledi hem de cemiyet hayatında aktif rol aldı.

​SAHADA "HAYIRLI GÜNLER KOMŞUM" MESAİSİ

Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatıyla başlatılan ziyaretler kapsamında MHP heyeti; Şekerhane, Güllerpınarı ve Cumhuriyet mahalleleri ile Mahmutlar AVM esnafını ziyaret etti. "Tasanı Dinlemeye, Kaygını Anlamaya, Sıkıntını Paylaşmaya Geliyoruz" mottosuyla gerçekleştirilen bu ziyaretlerde, esnafın sorunları yerinde tespit edilerek ekonomik ve sosyal talepler not edildi.

​CEMİYET HAYATI VE MİLLİ DEĞERLER

MHP yönetimi, Alanya’daki düğün ve nişan törenlerinde de halkla iç içeydi. Rabia-Hüseyin, Sebile-Tolga, Sultan-Mehmet ve Ulviye-Bayram çiftlerinin mutlu günlerine katılım sağlayan Başkan Sünbül, partinin bir geleneği haline gelen anlamlı hediyelerini sürdürdü. Evlenen çiftlere Türk Bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve Nasihatname takdim edilerek milli ve manevi değerlere vurgu yapıldı. Haftanın dikkat çeken bir diğer noktası, cemiyet programlarında sergilenen ittifak ruhu oldu. Özellikle Aldemir ve Orkan ailelerinin merasiminde AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ile bir araya gelinmesi, Cumhur İttifakı’nın yereldeki uyumlu tablosunu pekiştirdi.

İYİ PARTİ

​İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı, bu haftayı yeni seçilen meslek odası başkanlarına yönelik tebrik ziyaretleri ve ilçe binasında gerçekleştirilen yoğun diplomasi trafiğiyle tamamladı. İlçe Başkanı Hilmi Er, saha ziyaretlerinin yanı sıra Alanya gündemine dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

​ESNAF ODALARINDA YENİ DÖNEM MESAİSİ

Başkan Hilmi Er ve teşkilat mensupları, Alanya'daki esnaf temsilcileriyle bir araya gelerek yerel ekonominin nabzını tuttu. Alanya Esnaf Odası Başkanlığına seçilen Ali İhsan Özdemir ve güven tazeleyerek yeniden seçilen Metal İşleri Odası Başkanı Ali Rıza Açman makamlarında ziyaret edildi.

​TEŞKİLAT BİNASINDA ZİYARETÇİ TRAFİĞİ

Hafta boyunca İYİ Parti Alanya İlçe Binası, toplumun farklı kesimlerinden gelen ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Teşkilat, vatandaşlardan gelen talepleri dinleyerek çözüm odaklı bir siyaset izlediğini vurguladı. İlçe Başkanı Hilmi Er, hafta içinde gerçekleştirdiği basın açıklamalarıyla Alanya’nın güncel sorunlarını masaya yatırdı. Sadece eleştiriyle yetinmeyen İYİ Parti kanadı, kentin yerel yönetimi ve ekonomik gidişatı hakkında somut çözüm önerileri sunarak aktif bir muhalefet sergiledi.

SAADET PARTİSİ

​İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, haftanın en üretken isimlerinden biri oldu. Sarıca, hem genel siyaset hem de yerel afetler üzerinden iktidara seslendi: Antalya genelinde yaşanan fırtına ve su baskınlarının ardından tarım arazilerindeki hasarı gündeme taşıyan Sarıca, çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi için acil destek çağrısında bulundu.

​İlçe Divanı Antalya İl Sorumlusu Sadık Cengiz’in katılımıyla ocak ayı ilçe divan toplantısı gerçekleştirilerek seçim stratejileri güncellendi. Başkan Sarıca ve ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyesi Yunus Şahiner’in yeğeninin düğününe katılarak teşkilat içi bağları tazeledi.

ZAFER PARTİSİ’NDEN GENEL MERKEZ DÜZEYİNDE AĞIRLAMA

​Başkan Alper Arıkan, hafta boyunca partisinin genel merkez ve il düzeyindeki üst düzey yetkililerini Alanya’da ağırladı.

​ÜST DÜZEY ZİYARET

Genel Başkan Yardımcısı Av. Tayga Ak ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Hüseyin Ergen’in ziyaretiyle teşkilatın Alanya’daki gücünü pekiştirildi. İYİ Parti önceki dönem başkanı Şefik Bahçe ve beraberindeki isimlerle yapılan sohbet, yerel siyasetteki köklü bağları hatırlattı.

​ANAHTAR PARTİ: PTT ÖNÜNDE BAYRAK GÖSTERİSİ

​İlçe Başkanı Abdullah Akkuş ve yönetimi, haftanın en çok konuşulan siyasi eylemine imza attı:

​İSTİKLAL MARŞI İLE YANIT

DEM Parti’nin basın açıklamasının ardından aynı noktada (PTT önü) Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı okuyan heyet, "Vatanın bütünlüğünü tehdit eden her yapının karşısındayız" mesajı verdi. ​Başkan Akkuş, batı ilçelerindeki afetzede çiftçiler ve esnaflar için birlik beraberlik mesajı yayımlayarak dayanışma çağrısında bulundu.

​YENİDEN REFAH PARTİSİ: KADIN KOLLARINDA YENİ DÖNEM

​Başkan Burhan Dündar, teşkilatın saha gücünü artırmak adına stratejik bir atama yaptı:

​Alanya Kadın Kolları Başkanlığı görevine Çiçek Dağlı getirildi. Dündar, bu atamanın Alanya siyasetine ve teşkilat disiplinine taze kan getireceğini vurguladı.

​ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ: HER MAHALLEYE BİR ENSTRÜMAN

​Başkan Şükrü Güneri, Alanya siyasetine sanat dolu bir soluk getirdi:

"Sanatla yoğrulan toplumlar kötü alışkanlıklara yönelmez" mottosuyla başlatılan kampanya kapsamında, Beyreli Mahallesi'nden Esra Şamlı’ya gitarı teslim edildi. Proje kapsamında her mahallede bir çocuğun sanata yönlendirilmesi hedefleniyor.

​DEMOKRAT PARTİ: EMEKLİYE KİRA YARDIMI ÇAĞRISI

​Bir süredir sessizliğini koruyan Hilmi Lök, haftanın en dikkat çekici ekonomik çıkışını yaptı:

Emeklilerin hayat pahalılığı karşısındaki çaresizliğini gündeme getiren Lök, hükümete her emekliye 10 bin TL kira yardımı yapılması konusunda çağrıda bulunarak dikkatleri üzerine çekti.