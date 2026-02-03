4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında Alanya’da farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenleniyor. “Birlikte Başaracağız – Erken Tanı Yaşatır” sloganıyla gerçekleştirilecek program, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 19.00’da ALTSO Konferans Salonu’nda yapılacak. Engelsiz Yaşam Evi Derneği, ALTSO ve Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, kanserle mücadelede erken tanının hayati önemi vurgulanacak. Programın açılış konuşmalarının ardından Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Şehit Bedia Zeynep Eser Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından bilgilendirme sunumu yapılacak. Gecenin finalinde ise Engelsiz Yaşam Evi Derneği Farkındalık Korosu sahne alarak katılımcılara anlamlı bir konser verecek. Toplumda kanser konusunda bilinç oluşturmayı hedefleyen etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi. (Gülser YİĞİT)

Kaynak: Gülser Yiğit